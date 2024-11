Esplosione alla Toyota, lunedì l’incontro per valutare l’accaduto

Confermato per lunedì prossimo l’incontro con il gruppo dirigente di Toyota, dopo la terribile esplosione del 23 ottobre scorso, avvenuta nello stabilimento di Borgo Panigale, che ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Lorenzo Cubello e Fabio Tosi e undici feriti. Oltre ai dirigenti Toyota, ci saranno i rappresentanti della Città metropolitana, quelle sindacali e imprenditoriali, i servizi ispettivi e i vigili del fuoco: si avranno le prime valutazioni su quanto accaduto e saranno considerare le condizioni per la possibile ripresa produttiva in sicurezza. Lo comunica la Regione, spiegando che sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro occorre un impegno ancor più forte di tutto il sistema regionale, indicando strumenti che potenzino le azioni già previste nell’Accordo sottoscritto due anni fa dal Patto sul lavoro, creando un rapporto più stretto con Inail da sancire in un nuovo incontro richiesto alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, che servirà a rafforzare la collaborazione tra il livello nazionale e quello regionale, con più persone nei servizi ispettivi.