Bologna, 7 agosto 2018 - Sulle strade è stato il caos. Per ore, sia la viabilità locale sia quella del nodo autostradale sono andate in tilt. Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti: «Stiamo cercando di garantire una circolazione accettabile in un tratto così importante per il traffico». A ieri sera era ancora chiuso – in entrambe le direzioni – il raccordo A1-A14. Chiusa anche la tangenziale, fra le uscite 2 e 3.

Dopo l’incidente in A14 a Borgo Panigale – con crollo di un ponte (VIDEO) e voragine in mezzo all’autostrada (VIDEO) – è stato chiuso il raccordo di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni, tra lo svincolo Casalecchio e la A14. Chiuso anche un tratto di A14 tra Casalecchio e il bivio per il raccordo Casalecchio/A14.

Chiusi anche i tratti della tangenziale tra Bologna Casalecchio e lo svincolo dell’uscita 3 Ramo Verde (direzione A14 Bologna-Taranto) e quello tra l’uscita 5 (Quartiere Lame) e la numero 1 (Nuova Bazzanese, in direzione dell’autostrada A1 Milano-Napoli).

Le verifiche di Autostrade continueranno anche oggi. «Saranno valutati i danni causati ai tratti autostradali e stradali adiacenti il crollo e la loro transitabilità», spiega la società. Solo al termine «sarà possibile valutare i migliori percorsi alternativi». Visti i danni, i tempi di riapertura delle strade interessate non saranno brevi.

Per le lunghe percorrenze, il ministero suggerisce percorsi alternativi: per chi è in A14 verso Firenze-Roma, si consiglia di uscire a Cesena e percorrere la E45 Ravenna-Orte; e viceversa. Chi è in A1 e ha superato Firenze potrà «proseguire sull’A14 usando uno svincolo aperto al km 189 dell’A1».

Per chi viene dal Veneto sull’A13 ed è diretto a sud sull’A1, si consiglia di prendere la A1 verso Nord, uscire a Modena Sud, fare inversione sulle rotonde e riprendere l’A1 in direzione Firenze-Roma dallo stesso casello.

Chi da Firenze va ad Ancona o Padova deve uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale e in corrispondenza dell’uscita n 2 Borgo Panigale proseguire lungo la via Emilia (direzione Milano) per entrare in A14 a Borgo Panigale.

Chi da Padova o Ancona è diretto a Firenze può uscire a Borgo Panigale, proseguire sulla via Emilia (direzione Bologna), prendere la tangenziale all’altezza dell’entrata 2, proseguire per Casalecchio e raggiungere l’A1 verso Firenze.

LE DEVIAZIONI DEI BUS - A causa del disastro di ieri e della conseguente chiusura di via Marco Emilio Lepido, subiranno deviazioni le linee 13, 54, 87, 556, 576, 646 e 651. In direzione Borgo Panigale, il tragitto seguito sarà via Emilia ponente - via della Pietra - viale Togliatti - viale De Gasperi-via Cavalieri ducati- Via M. Emilio Lepido. Per quanto riguarda la linea 64, che procederà regolarmente in direzione di Anzola, il nuovo percorso sarà via M. Emilio Lepido - via Cavalieri Ducati - viale de Gasperi- viale Togliatti - via della pietra - via Emilia ponente. Soppressi gli stop Borgo Panigale, Chiesa Borgo Panigale, Scala, Borgo Panigale stazione.