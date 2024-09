Esplosione e incendio oggi a Budrio (Bologna): distrutto garage del condominio

Budrio (Bologna), 2 settembre – Il boato e poi la deflagrazione. Una violenta esplosione si è verificata questa mattina a Budrio, in via Gramsci, in un garage di proprietà privata al piano terra di uno stabile condominiale. Non è chiaro al momento cosa abbia causato l’esplosione e, poi, il rogo.

Potrebbe trattarsi di un corto circuito elettrico o di qualche oggetto che era ammassato nel garage condominiale. Quel che è certo è che si è trattato di un evento accidentale. I proprietari del box andato a fuoco sono due budriesi di 87 anni che abitano nell’appartamento sopra al box esploso. Ed erano proprio li, in casa, i due pensionati questa mattina quando si è verificata l’esplosione, udita nel vicinato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Bologna e Budrio, i carabinieri della stazione di Budrio e la Polizia Locale. Il box è stato dichiarato inagibile al pari della stanza dell’appartamento che coincide con il garage per questioni di sicurezza.

I due 87enni, che erano nell’appartamento, sono stati portati scossi in ospedale per accertamenti in codice 2 dai sanitari del 118 sopraggiunti.