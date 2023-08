Esplosione oggi a Bologna, boato nel negozio: ferito un uomo

Bologna, 31 agosto 2023 – Un boato fa tremare il quartiere alle quattro di pomeriggio. Esplosione, in un negozio in via Argia Magazzari poco dopo le 16, sentita da una grossa fetta del San Donato: sul posto vigili del fuoco e 118.

Da quanto si apprende, un uomo sarebbe rimasto ferito, riuscendo a uscire appena in tempo dal locale – in fase di restauro -, di corsa con i pantaloni in fiamme.

Ancora tutte da chiarire le cause dell’esplosione, in azione ci sono vigili del fuoco e sanitari del 118. La strada è stata momentaneamente chiusa in via preventiva.

Notizia in aggiornamento