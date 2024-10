Esplosione alla Toyota di Bargellino di Bologna: un morto e tre feriti

16:25

Il sindaco Falzone: "La situazione potrebbe essere molto seria"

"Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Brutta esplosione", scrive su Facebook il sindaco del Comune bolognese Giampiero Falzone. "Carabinieri, vigili del fuoco e 118 sul posto per prestare soccorsi. La situazione potrebbe essere molto seria", aggiunge l'amministratore: "C'è una vittima e almeno tre feriti gravi e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie".