Esplosione a Bologna oggi, scoppio al distributore. Grave un uomo

Vigili del fuoco al lavoro sul luogo dell'esplosione

Bologna, 23 marzo 2023 – Esplosione oggi poco prima delle 20 a Borgo Panigale in un distributore in via Alberelli.

Secondo le prime informazioni lo scoppio sarebbe avvenuto durante le fasi di rifornimento. Sul posto stanno intervenendo, con diverse squadre, i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.

Da quanto si apprende ci sarebbero diversi feriti, di cui uno grave, un uomo sulla quarantina, soccorso in codice 3.

La deflagrazione ha provocato grossi danni alle auto presenti al momento e alle strutture del distributore. Le squadre sul posto hanno provveduto a soccorrere i feriti in collaborazione con il 118 e a mettere in sicurezza lo scenario. Si segnalano 4 feriti di cui uno grave. In corso gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento