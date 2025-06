Esplosione a San Lazzaro, boato nella centrale Enel: metà paese senza luce per un’ora Attimi di paura intorno alle 19 per lo scoppio nei pressi di via Palazzetti, alla Cicogna. Prima l’incendio e poi la piccola deflagrazione in due silos. Al buio buona parte del settore Est del Comune. “Poco prima delle 20 – si legge in una nota – la situazione sta ritornando alla normalità”