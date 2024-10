Aperta un’inchiesta sull’esplosione alla Toyota. Cosa sappiamo delle cause. Diretta

Bologna, 24 ottobre 2024 – E’ il giorno della rabbia e del dolore oggi a Bologna, dove ieri alle 17,20 una violenta esplosione ha sconvolto lo stabilimento della Toyota a Borgo Panigale, causando due morti e 11 feriti. Già aperto un fascicolo d’inchiesta. E’ in corso un sopralluogo anche questa mattina nello stabilimento. Gli accertamenti coordinati dalla procura, con la pm Mariangela Farneti, sono tesi a chiarire le cause dell’esplosione: in particolare da dove si sia sviluppata. In un primo momento, infatti, si è parlato dell’esplosione di un compressore malfunzionante.

L'impatto dell'esplosione è stato talmente forte da far tremare le pareti dello stabilimento e mandare in frantumi numerosi vetri, i sopravvissuti hanno detto di aver pensato ad un terremoto.

Le vittime sono Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, di 37 e 34 anni, entrambi di Bologna. Uno dei due è deceduto sul posto, mentre l'altro è spirato durante il trasporto in ospedale.

Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire la sequenza degli eventi e verificare se ci siano state negligenze o mancanze in termini di sicurezza sul lavoro. Tra l’altro nello stabilimento era in programma uno sciopero di due ore proprio oggi, per porre attenzione proprio su questo argomento. Si terrà invece domani, venerdì 25 ottobre. L'azienda si è detta pronta a collaborare per fare piena luce. La comunità bolognese, nuovamente colpita al cuore, dopo l’alluvione, è sconvolta e si stringe tutta attorno alle famiglie delle vittime.

Il disastro alla Toyota di Bargellino a Bologna, con due vittime e diversi feriti, ha sconvolto un'intera comunità, già martoriata dall'emergenza maltempo (foto Schicchi)