Esplosione alla Toyota, un anno dopo: “Lorenzo ha gli occhi di suo papà, ma ancora non ha il suo cognome”

Bologna, 23 ottobre 2025 – “Guardo il mio bambino e rivedo suo papà. Hanno gli stessi occhi, sono identici”. Quello di Paola Pawlikowicz è stato un anno durissimo, illuminato solo dal sorriso del suo bambino, che a novembre compirà 8 mesi. Il bimbo, che si chiama anche lui Lorenzo, non ha mai conosciuto il suo papà, morto prima che nascesse nell’esplosione della Toyota.

Lorenzo Cubello assieme alla compagna Paola Pawlikowicz; a destra, il piccolo Lorenzo in una foto molto tenera assieme al cagnolino Ringo

“E questo è un dolore grandissimo, il più grande”, racconta Paola, che da mesi sta lottando per riuscire a dare al suo piccolo il cognome del papà, Cubello. “L’udienza, che doveva tenersi lo scorso 24 settembre, è stata rinviata al 17 dicembre – spiega –. E la sentenza non arriverà prima del prossimo anno, malgrado abbia prodotto tutti i documenti da mesi. Questo mi dispiace molto. Almeno questa vicenda speravo si chiudesse, perché Lorenzo potesse avere una cosa del suo papà”.

Oltre al suo viso. “È uguale al papà, lo guardo e vedo Lorenzo. Con lui lo dicevo sempre: ‘Speriamo abbia i tuoi occhi’. È stato così, ma lui non ha potuto vederli. È il regalo più bello che potesse lasciarmi di sé”. Anche Paola sta seguendo, assistita da un legale, gli sviluppi dell’indagine penale che punta a far luce su cause e responsabilità del disastro alla Toyota. “Adesso aspettiamo gli esiti delle perizie, so che il 27 aprile si dovrebbe tenere l’esame dei periti – spiega ancora la donna –. Anche se non eravamo sposati io e Lorenzo eravamo conviventi” e per questo le è riconosciuto il diritto a partecipare come parte lesa al processo che si svilupperà dall’inchiesta.

Ma intanto bisogna andare avanti, per i suoi due figli. Malgrado il dolore della mancanza, in Paola, sia vivo in ogni momento. E oggi, a un anno dalla morte del compagno con cui stava costruendo una famiglia, ancora di più. “Oggi non andrò alla Toyota – dice –, non ce la faccio. So che ci saranno i genitori di Lorenzo, ma io non me la sento. Allo stabilimento sono andata solo il giorno dopo la morte di Lorenzo e sono rimasta fuori dai cancelli. Mi hanno invitato tante volte, anche per vedere le targhe che ricordano Lorenzo e Fabio Tosi. Io però non ce la faccio ancora. E dico la verità: non so se riuscirò mai a entrare nello stabilimento dove Lorenzo è morto. Per me rimarrà sempre il luogo del dolore”.

n. t.