Esplosioni e fiamme al Treno. Notte di fuoco e paura alla Barca

Prima i botti. E poi le fiamme. È stata davvero una nottata di fuoco quella tra martedì e mercoledì per i residenti del Treno, svegliati da una serie di esplosioni culminate nell’incendio - velocemente domato - di parte del cantiere che avvolge la struttura simbolo della Barca. Era circa mezzanotte quando è stato dato l’allarme a vigili del fuoco e carabinieri, perché le fiamme, partite da un giardinetto interno al cantiere, stavano aggredendo muri e impalcatura. L’incendio si è sviluppato al civico 28 di via Leonardo Da Vinci, interessato dai lavori di riqualificazione del Treno, per un importo complessivo di 5 milioni e 625mila euro, lavori che si dovrebbero concludere a fine ottrobre. L’altra sera i primi ad accorrere, tentato di domare il rogo, sono stati alcuni residenti che utilizzando i secchi del cantiere riempiti d’acqua hanno contenuto l’incendio fino all’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi, assieme a carabinieri e polizia locale.

Sulle cause del rogo ancora non ci sono certezze: varie le ipotesi, tra cui quella dell’ennesimo atto di vandalismo commesso nel cantiere, per cui la ditta incaricata dei lavori, nei mesi passati, ha già sporto tre denunce. Un elemento che conduce verso questa tesi è il danneggiamento della recinzione del cantiere, proprio nei pressi del punto in cui si è sviluppato l’incendio. Le esplosioni sentite dai residenti potrebbero dunque essere state petardi sparati dai gruppi di ragazzini spesso molesti che gravitano sotto al portico del Treno; o bombole del cantiere esplose a causa dell’incendio. Accertamenti in mano a vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Bologna Centro, che dovranno chiarire se quanto accaduto sia di origine dolosa o meno.

"Purtroppo non è la prima volta che succedono questi spiacevoli eventi e dobbiamo spesso affrontare episodi di danneggiamento o furti", ha commentato il presidente Acer Marco Bertuzzi, ieri sul posto per un sopralluogo insieme all’amministratore di condominio. "L’appello – dice Bertuzzi – è di lasciarci riqualificare il nostro patrimonio Unesco di cui siamo orgogliosi,

riqualificazione necessaria sia per migliorare il patrimonio, sia per ottenere l’abbassamento delle bollette per gli utenti, privati e pubblici. Ora siamo in dirittura d’arrivo e contiamo - salvo altri imprevisti come questo, non dipendenti dalla nostra volontà - di terminare tutto entro il mese di ottobre".