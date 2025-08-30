"Esponenti Pd vittime del sito"

Le scritte misogine sotto il Portico di San Luca sono comparse nei giorni in cui migliaia di donne in tutta Italia hanno sporto denuncia per foto e video pubblicati senza consenso sul forum Phica.net. Un covo virtuale, chiuso giovedì mattina, attivo dal 2005, con 720mila utenti e oltre 10 milioni di messaggi postati in rete. Al suo interno, foto di donne, volti noti della politica e del mondo dello spettacolo, ma anche di tante persone comuni. Scatti intimi o immagini rubate dai social, accompagnati da frasi sessiste e discriminatorie.

In questo oscuro vortice, in cui in massa migliaia di uomini si sono scambiati messaggi oggettivizzando i corpi di donne e ragazze, sono finite anche alcune esponenti del Pd di Bologna e dell’Emilia-Romagna, tra assessore e consigliere. Impossibile quantificare quante siano state coinvolte, visto che il sito è stato chiuso e il materiale pubblicato non è più disponibile. Ma purtroppo sono ancora attivi diversi gruppi Telegram e forum su altri social.

Una "terribile vicenda – tuona la consigliera dem e portavoce Democratiche Bologna, Giulia Bernagozzi –. Siamo indignate e preoccupate da ciò che emerge sulla violenza di genere digitale che nasce dalla mancanza di consenso e umiliazione" basandosi "sul concetto di possesso del corpo di una donna a prescindere dalla sua volontà". Una "nuova frontiera che l’Ai e i social rischia di diventare incontrollabile. Tutto questo va fermato attraverso leggi specifiche, ma soprattutto contrastando questa dilagante cultura dello stupro e del possesso attraverso l’educazione fin dalle scuole".

Dopo il caso del gruppo Facebook ’Mia moglie’, Giovanni Gordini (Civici con de Pascale) e Simona Lembi (Pd) depositano un’interrogazione in Regione, chiedendo quali iniziative si intendano "intraprendere per contrastare la diffusione di pratiche di pornografia non consensuale e rafforzare la prevenzione della violenza digitale di genere".

