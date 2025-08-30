Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
30 ago 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
"Esponenti Pd vittime del sito"

Pubblicati scatti di alcune politiche. Bernagozzi: "Serve educazione nelle scuole"

Le scritte misogine sotto il Portico di San Luca sono comparse nei giorni in cui migliaia di donne in tutta Italia hanno sporto denuncia per foto e video pubblicati senza consenso sul forum Phica.net. Un covo virtuale, chiuso giovedì mattina, attivo dal 2005, con 720mila utenti e oltre 10 milioni di messaggi postati in rete. Al suo interno, foto di donne, volti noti della politica e del mondo dello spettacolo, ma anche di tante persone comuni. Scatti intimi o immagini rubate dai social, accompagnati da frasi sessiste e discriminatorie.

In questo oscuro vortice, in cui in massa migliaia di uomini si sono scambiati messaggi oggettivizzando i corpi di donne e ragazze, sono finite anche alcune esponenti del Pd di Bologna e dell’Emilia-Romagna, tra assessore e consigliere. Impossibile quantificare quante siano state coinvolte, visto che il sito è stato chiuso e il materiale pubblicato non è più disponibile. Ma purtroppo sono ancora attivi diversi gruppi Telegram e forum su altri social.

Una "terribile vicenda – tuona la consigliera dem e portavoce Democratiche Bologna, Giulia Bernagozzi –. Siamo indignate e preoccupate da ciò che emerge sulla violenza di genere digitale che nasce dalla mancanza di consenso e umiliazione" basandosi "sul concetto di possesso del corpo di una donna a prescindere dalla sua volontà". Una "nuova frontiera che l’Ai e i social rischia di diventare incontrollabile. Tutto questo va fermato attraverso leggi specifiche, ma soprattutto contrastando questa dilagante cultura dello stupro e del possesso attraverso l’educazione fin dalle scuole".

Dopo il caso del gruppo Facebook ’Mia moglie’, Giovanni Gordini (Civici con de Pascale) e Simona Lembi (Pd) depositano un’interrogazione in Regione, chiedendo quali iniziative si intendano "intraprendere per contrastare la diffusione di pratiche di pornografia non consensuale e rafforzare la prevenzione della violenza digitale di genere".

m. m.

