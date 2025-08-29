Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
CronacaEsposto di Fratelli d’Italia. Il Pd fa quadrato su Lepore
29 ago 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
Esposto di Fratelli d'Italia. Il Pd fa quadrato su Lepore

Lisei e Cavedagna presentano denuncia contro il sindaco, difeso dai dem

Enrico Di Stasi, segretario Pd Bologna

Enrico Di Stasi, segretario Pd Bologna

Per approfondire:

"Istigazione a delinquere e favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti". Sono le ipotesi di reato nella denuncia depositata ieri mattina alla stazione Navile dei carabinieri da Stefano Cavedagna e Marco Lisei, rispettivamente eurodeputato e senatore di FdI.

Non si placa la polemica sull’iniziativa del Comune per distribuire gratis pipe per il crack ai consumatori e, dopo la bufera politica, si è passati pure alle vie legali. "Abbiamo chiesto anche il sequestro preventivo degli strumenti per interrompere sul nascere l’ipotetica commissione dei reati – dicono Lisei e Cavedagna –. La salute e la sicurezza dei cittadini non possono essere sacrificate in nome di scelte ideologiche che, oltre a incentivare l’uso di droga, mettono a rischio i più fragili e complicano il lavoro delle forze dell’ordine. Noi ci opponiamo con fermezza a questa follia".

Anche la Lega, a partire dal capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto, mira a ‘picconare’ il progetto del Comune legato alla "riduzione del danno" per i tossicodipendenti attraverso una raccolta firme su Change.it: "Molti cittadini ci hanno scritto per chiedere di poter dire la loro e per questo abbiamo lanciato anche una petizione online". "Come Lega Giovani Bologna proponiamo un’alternativa concreta – aggiunge la segretaria Victoria Sinardi Brunello –, cioè che le 300 pipe per fumare crack vengano convertite in 300 ore di corsi di prevenzione a scuola".

Poi c’è Forza Italia: la consigliera regionale Valentina Castaldini vuole vederci chiaro e invoca "un’udienza conoscitiva" a settembre in viale Aldo Moro su un tema che "troppe volte la politica ha dimenticato".

Il botta e risposta continua e il Pd difende l’iniziativa della Giunta di Matteo Lepore: "La destra sta strumentalizzando la scelta del Comune. Un attacco violento – sferza Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd – che prova a dipingere il sindaco e l’amministrazione come delinquenti. Qui non c’è ideologia, ma salute pubblica e responsabilità". La polemica, per il deputato dem Andrea De Maria, "è infondata, strumentale e inaccettabile. Servirebbe l’unità di tutte le forze politiche per combattere il traffico di droga". A De Maria risponde Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione: "Dichiarazioni gravissime, che dimostrano fino a che punto la sinistra sia disposta a spingersi pur di giustificare l’ennesima follia ideologica". "Si chiama riduzione del danno, se ne facciano una ragione", replica invece l’ex sindaco Virginio Merola, oggi deputato.

Francesco Moroni

