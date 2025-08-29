Esposto di Fratelli d’Italia. Il Pd fa quadrato su Lepore

"Istigazione a delinquere e favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti". Sono le ipotesi di reato nella denuncia depositata ieri mattina alla stazione Navile dei carabinieri da Stefano Cavedagna e Marco Lisei, rispettivamente eurodeputato e senatore di FdI.

Non si placa la polemica sull’iniziativa del Comune per distribuire gratis pipe per il crack ai consumatori e, dopo la bufera politica, si è passati pure alle vie legali. "Abbiamo chiesto anche il sequestro preventivo degli strumenti per interrompere sul nascere l’ipotetica commissione dei reati – dicono Lisei e Cavedagna –. La salute e la sicurezza dei cittadini non possono essere sacrificate in nome di scelte ideologiche che, oltre a incentivare l’uso di droga, mettono a rischio i più fragili e complicano il lavoro delle forze dell’ordine. Noi ci opponiamo con fermezza a questa follia".

Anche la Lega, a partire dal capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto, mira a ‘picconare’ il progetto del Comune legato alla "riduzione del danno" per i tossicodipendenti attraverso una raccolta firme su Change.it: "Molti cittadini ci hanno scritto per chiedere di poter dire la loro e per questo abbiamo lanciato anche una petizione online". "Come Lega Giovani Bologna proponiamo un’alternativa concreta – aggiunge la segretaria Victoria Sinardi Brunello –, cioè che le 300 pipe per fumare crack vengano convertite in 300 ore di corsi di prevenzione a scuola".

Poi c’è Forza Italia: la consigliera regionale Valentina Castaldini vuole vederci chiaro e invoca "un’udienza conoscitiva" a settembre in viale Aldo Moro su un tema che "troppe volte la politica ha dimenticato".

Il botta e risposta continua e il Pd difende l’iniziativa della Giunta di Matteo Lepore: "La destra sta strumentalizzando la scelta del Comune. Un attacco violento – sferza Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd – che prova a dipingere il sindaco e l’amministrazione come delinquenti. Qui non c’è ideologia, ma salute pubblica e responsabilità". La polemica, per il deputato dem Andrea De Maria, "è infondata, strumentale e inaccettabile. Servirebbe l’unità di tutte le forze politiche per combattere il traffico di droga". A De Maria risponde Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione: "Dichiarazioni gravissime, che dimostrano fino a che punto la sinistra sia disposta a spingersi pur di giustificare l’ennesima follia ideologica". "Si chiama riduzione del danno, se ne facciano una ragione", replica invece l’ex sindaco Virginio Merola, oggi deputato.

Francesco Moroni