Bologna, esposto sui bandi comunali. Fd’I: "Rischio danno erariale"

Esposto sui bandi comunali Fd’I: "Rischio danno erariale"

Bologna, 10 marzo 2023 – Fratelli d’Italia ha depositato un esposto alla Corte dei conti e alla Prefettura per presunto danno erariale sofferto dal Comune. Un danno determinato – secondo i consiglieri comunali meloniani, Stefano Cavedagna, Manuela Zuntini, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Fabio Brinati – dalla compensazione irregolare di debiti tributari a favore di alcuni soggetti privati. In pratica, da quanto segnala Fd’I, i soggetti in questione (Estragon, Link 2.0 Aps, Associazione Nuovamente Aps, Arci il Casalone), avendo debiti tributari nei confronti dell’amministrazione, non potevano partecipare ai bandi indetti dal Comune. Una regola contenuta negli avvisi emanati dall’amministrazione (tra questi, ’Bologna Estate 2020’, ’Bologna estate 2021’, ‘Bologna estate 2022’, ’Incredibol! 2020’).

Da quanto rilevano i meloniani, però, anche i soggetti morosi hanno partecipato ai bandi con successiva assegnazione dei contributi e conseguente compensazione con i debiti nei confronti dell’amministrazione.

In sintesi, secondo la ricostruzione dell’esposto, alla società cooperativa Estragon, ad esempio, sono stati liquidati oltre 31mila euro relativi ai contributi per attività culturali e bandi. Tale cifra ha poi compensato il debito consolidato verso il Comune di oltre 30mila euro, relativo a Tarsu 2016, Tares 2015, Tari 2014, 2019 e 2020.

Premesso questo, i consiglieri di Fd’I, "vogliono vederci chiaro", visto che "negli avvisi è esplicitato che chi ha debiti o morosità nei confronti del Comune non poteva partecipare ai bandi". Eppure, segnalano i meloniani in una nota, "non solo partecipano, ottengono anche dei fondi e, come se non bastasse, gli vengono assegnati importi simili ai debiti che avevano, poi compensati. Non ti do i soldi, ma ti tolgo i debiti. È regolare tutto questo? Si deve fare chiarezza, anche a fronte dei tanti commercianti e delle tante imprese che hanno difficoltà a pagare le imposte e vengono trattati dal Comune come evasori. Chissà se il Comune sarà così attento alle imprese toccate dai cantieri di Passante e Tram come lo è per Estragon ed altri...".

Da qui, la richiesta di Fd’I all’autorità contabile di verificare eventuali responsabilità dei singoli uffici del Comune che hanno omesso di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per partecipare ai bandi e la presenza di altri casi negli anni.