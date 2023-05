’Essere Cyrano’ e amarsi di più

Va in scena stasera alle 21 al Teatro Dehon, via Libia 59, ’Essere Cyrano’ presentato dal Magnifico Teatrino Errante. Quante volte ci siamo guardati allo specchio senza piacerci? Quante volte avremmo voluto mutare quel lembo di corpo su cui un giorno i nostri occhi si sono posati senza abbandonarlo più? Quante volte non ci siamo amati e abbiamo deciso di cambiare per riflettere l’immagine che qualcun altro aveva costruito per noi? Lo spettacolo parla di amore e di accettazione, liberamente tratto dall’opera di E. Rostand, all’interno della rassegna ’Diverse Abilità in scena’ promossa da Gli amici di Luca a cura di Fulvio De Nigris. Entrata ad offerta libera e responsabile.