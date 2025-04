Essere pellegrini nel XXI secolo. Un cammino di speranza a Roma

Dopo la gita a Roma per il Giubileo 2025, la classe 3D dell’Istituto Salesiano racconta l’evento giubilare e la sfida del pellegrinaggio.

A febbraio, la nostra classe ha partecipato al Giubileo 2025, intraprendendo un viaggio speciale a Roma, città simbolo di fede e spiritualità. Quest’esperienza ci ha trasformati, facendoci riflettere sul significato profondo del pellegrinaggio, che va oltre la fatica fisica e ci permette di crescere spiritualmente. Roma ci ha accolto con il suo fascino, ma ciò che ci ha colpito di più è stato il viaggio interiore che ognuno di noi ha vissuto. Il pellegrinaggio non è solo un movimento geografico, ma un cammino che coinvolge corpo, mente e spirito. Camminare per le vie di Roma significava percorrere un sentiero profondo, affrontando difficoltà fisiche e spirituali per purificarci e riscoprire la nostra fede.

Abbiamo capito che il pellegrinaggio non solo ci porta in luoghi sacri, ma ci trasforma. Ogni passo ci avvicinava all’indulgenza giubilare e, al contempo, a una riflessione sul nostro cammino interiore. La presenza di altri pellegrini ci ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Questa esperienza ci ha fatto pensare al viaggio spirituale di Dante Alighieri nella Divina Commedia, che intraprende un cammino di purificazione. Anche noi, come Dante, abbiamo intrapreso un cammino di crescita. Dante inizia il suo viaggio nella selva oscura e attraversa l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Noi, partendo da Bologna, con una speranza che cresceva ad ogni passo, abbiamo raggiunto la purificazione spirituale.

La fatica delle lunghe camminate, i momenti di riflessione e le tappe nei luoghi di culto sono stati per noi come il viaggio di Dante nel Purgatorio: ogni passo ci avvicinava alla speranza. Alla fine, ci siamo sentiti purificati, pronti ad affrontare la vita con maggiore consapevolezza e speranza nel futuro. Il tema del Giubileo 2025 è la speranza e il motto ’Pellegrini di Speranza’ ci ha accompagnato durante il viaggio. Nonostante le difficoltà, ci è stato chiaro che la speranza è il filo conduttore di ogni pellegrinaggio, che ci spinge a guardare al futuro con fiducia e ad affrontare le sfide con coraggio.

In conclusione, il nostro pellegrinaggio a Roma è stato un viaggio interiore che, come per Dante, ci ha fatto riscoprire la forza della speranza e della fede. Al termine di questo cammino, ci sentivamo trasformati, pronti ad affrontare la vita con una fede più forte e una speranza rinnovata.

Gli studenti e le studentesse: Berardi Anna, Buldini Federico, Elmo Nicolas, Gandolfi Pietro, Massari Leonardo, Moscato Laura, Naral Pretti, Pesci Federico, Ragazzi Ilario, Ricci Tommaso.