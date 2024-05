Estate al ’mare termale’. La vacanza senza stress che fa bene alla salute

C’è un altro mare in cui tuffarsi, a due passi da casa, per una vacanza senza stress. Tutto è pronto al Villaggio della Salute Più, a Porretta Terme e a Bologna per l’inizio della stagione estiva, che si apre sabato 18. Un ’mare termale’ fatto di 35 piscine tra termali e ricreative, coperte e scoperte, in grado di accogliere visitatori di giorno e di notte, tra wellness, divertimento, nuoto, fitness e bagni termali curativi. Quella del Gruppo Monti Salute Più è una proposta di destagionalizzazione del prodotto turistico della città metropolitana di Bologna, perché i sei centri termali del circuito continuino a essere tutto l’anno un attrattore con ricadute positive dall’Appennino al capoluogo.

Il tutto con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile, grazie ai nuovi collegamenti di Trenitalia Tper, alle iniziative come il Terme Pass e all’offerta di percorsi georeferenziati per trekking, ebike e mountain bike alla scoperta dei territori. Il Villaggio della Salute Più festeggia quest’anno i 20 anni dell’acquapark: un traguardo non scontato per un’area che rischiava di diventare una discarica, e che invece è cresciuta fino a diventare quello che oggi è l’acquapark più verde d’Italia. Il parco vanta 24 piscine scoperte, stazioni benessere e uno sconfinato solarium erboso. Tra le novità della stagione, le collaborazioni con Trenitalia Tper per raggiungere il parco il venerdì e sabato con l’intermodalità treno - gomma e renderlo quindi comodamente raggiungibile da tutta Italia. Le tariffe sono rimaste quelle del 2023; sono state inoltre aggiunte agevolazioni per famiglie, come la promo ’cinno’, con ingresso bambini a un euro, e l’estensione della tariffa ’fascia bianca’ anche ai sabati e domeniche di maggio e settembre.

Anche a Porretta Terme tutto è pronto per l’avvio della stagione estiva. Il Gruppo Monti Salute Più infatti già dall’anno scorso ha rilevato il complesso di Valverde, adiacente lo stabilimento termale e il santuario della Madonna del Basket. Con la ristrutturazione dell’area iniziata l’anno scorso, il parco estivo di Valverde apre le sue porte tutta estate, con piscine climatizzate per grandi e piccoli, campi da basket e beach volley, relax nel verde, laghi per la pesca ed eventi il giovedì e venerdì sera. Inoltre campi estivi, tornei sportivi, acquagym e dal 28 al 30 giugno la festa per i 100 anni del Porretta Calcio. Il presidio di Porretta Terme comprende inoltre lo Chalet al Corno alle Scale, che riapre a a inizio giugno tutti i fine settimana e a luglio e agosto tutti i giorni.

Sempre aperte ovviamente le Terme di Porretta, che grazie alla ricchezza delle 12 sorgenti termali continuano a offrire tutto l’anno cure anche in convenzione Ssn, trattamenti in spa, cure “pro-age” nelle mini-cliniche. A Bologna città infine anche i tre complessi termali urbani, Terme San Petronio, Terme San Luca e Terme Felsinee, restano aperti a rotazione tutta l’estate.