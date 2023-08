Estate con la musica afrofunky Vision varca i confini regionali

Con base fissa il martedì al Ca’De Mandorli di San Lazzaro di Savena con Vision cadefunk, Vision – il gruppo che ormai da diversi anni organizza e promuove eventi per gli amanti della musica AfroFunky – anche queta estate non ha mancato di rispettare il suo spirito nomade che lo ha sempre caratterizzato, portando in giro per la provincia e anche fuori regione i propri appuntamenti con gli storici dj della musica Afro Funky degli anni 7080. Uno dei primi grandi appuntamenti della stagione estiva 2023 è sicuramente stato quello di fine giugno a Baricella, ospite di Chicagoland. Un appuntamento che da anni celebra uno dei Templi della musica Afro Funky, la discoteca Chicago, appunto di Baricella, partorita dalla mente visionaria di un grande personaggio quale è sicuramente stato Bibi Ballandi. "Ma a questo punto Vision decide che è il momento di prendere il largo, quindi dalla provincia bolognese ci spostiamo in quella romagnola ed è così che dal porto di Cesenatico si salpa a bordo della motonave New Ghibli con Vision funky boat, avanti a tutto Funky per una nottata sul mare al largo della nostra costa adriatica con fritto misto e AfroFunky – spiegano dal gruppo –. Una formula che è stata molto gradita dai partecipanti e che avrà sicuramente seguito dopo questo primo appuntamento".

Il tempo di rientrare in porto ed è già ora di ripartire per varcare i confini regionali, destinazione Tribano, provincia di Padova, dove Vision è stato confermato per il secondo anno consecutivo come portavoce della musica AfroFunky con il Vision european afro tour ottenendo anche quest’anno un enorme successo di pubblico, portando ad esibirsi in consolle sul palco della manifestazione alcuni tra i più apprezzati Dj di questo genera musicale. L’estate Vision non è naturalmente finita e dopo il Funky da esportazione, almeno fino a metà settembre la nostra provincia continuerà a muoversi al suono dell’Afro Funky con l’appuntamento del martedì al Ca De Mandorli. Per l’autunnoinverno invece "l’appuntamento con la musica e i Dj.Vision sarà ogni sabato in uno storico locale della Corticella, il Candilejas", concludono dal gruppo.