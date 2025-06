Estate in movimento al Corno alle Scale

La montagna bolognese apre la bella stagione e invita tutti a trascorrere giornate di benessere all’aria aperta. Sabato 7 e domenica 8 il borgo di Vidiciatico sarà l’epicentro della prima edizione del Corno Outdoor Festival, un appuntamento che inaugura ufficialmente la stagione estiva nel cuore dell’Appennino. Un evento corale, nato dalla spinta propulsiva dell’associazione Corno alle Scale Bike e reso possibile grazie alla collaborazione di decine di realtà culturali, sportive e sociali del territorio, con il patrocinio della Città metropolitana, del Comune di Lizzano in Belvedere e di Bologna Welcome. La manifestazione si svolgerà nella cornice naturale del Corno alle Scale, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli amanti dello sport all’aria aperta e, al tempo stesso, una leva concreta per la valorizzazione turistica, sociale e ambientale del territorio.

Il programma del festival si snoda tra i boschi, le strade e le piazze di Vidiciatico, con attività gratuite per permettere a tutti di conoscere le varie esperienze che si possono vivere al Corno alle Scale. Escursioni guidate, uscite in Mtb, laboratori per bambini, esperienze naturalistiche, musica dal vivo, street food, stand e momenti culturali scandiranno un weekend pensato per tutti: famiglie, sportivi, giovani e appassionati di natura. Ma Cof sarà anche spettacolo ed energia, con show mozzafiato di trial bike, performance di arte circense e dj set che animeranno la serata di sabato trasformando la piazza di Vidiciatico in uno scenario di festa e condivisione.

Una vera e propria festa del territorio, pensata per valorizzare le eccellenze locali e stimolare la nascita di nuove connessioni tra cittadini, turisti e operatori. Elemento distintivo del Festival, sottolinea la Città metropolitana, è il forte coinvolgimento delle associazioni sportive e culturali del territorio, autentiche protagoniste dell’identità e dello spirito dell’iniziativa.

"Sostenere il Corno Outdoor Festival – dichiarano il Comune di Lizzano in Belvedere e gli organizzatori del festival – significa investire in un modello di sviluppo sostenibile, che valorizza le risorse paesaggistiche e incentiva la partecipazione attiva dei cittadini. È un’occasione concreta per promuovere un turismo consapevole, attivo e rispettoso dell’ambiente. Il Festival si inserisce perfettamente nelle strategie di promozione e sviluppo dell’Appennino bolognese, con l’ambizione di destagionalizzare i flussi turistici, rafforzare la collaborazione tra enti, operatori e associazioni, consolidare la rete territoriale tra istituzioni e cittadini". Per informazioni, programma dettagliato degli eventi e iscrizioni: www.cornooutdoorfestival.it.

r. p.