L’Estetista Cinica a Bologna, fila chilometrica per l’inaugurazione del suo negozio

Bologna, 14 giugno 2025 – L’Estetista cinica Cristina Fogazzi sbarca a Bologna: ad accogliere l’imprenditrice del beauty e influencer da oltre 1 milione di follower (su Instagram) c’era una fila lunghissima. Un serpentone dalle tinte fucsia per l’apertura del suo primo negozio in città, che ha aperto in via Indipendenza 37, con il nome Veralab, come il marchio dei suoi prodotti di bellezza e cura della pelle e make up. La Fogazzi vanta un fatturato di circa 70 milioni di euro. Quella bolognese è la terza apertura da inizio anno, dopo Padova e Torino.

L'Estetista cinica inaugura il suo primo negozio a Bologna: una fila chilometrica in via Indipendenza

Centinaia di persone, soprattutto donne, si sono messe in coda da questa mattina (il taglio del nastro oggi, sabato 14 giugno alle 10) ad attendere pazientemente il proprio turno per entrare in negozio, in stile rigorosamente ‘cinico’, a ricalcare esattamente la vivace creatività della sua fondatrice: fucsia in ogni angolo, con una torre al centro che dispensa prodotti della sua linea di bellezza.

A farle da guida per Bologna l’avvocata e attivista Cathy La Torre (conosciuta come Avvocathy sui social media).

Il negozio Veralab dell'Estetista Cinica, inaugurato in via Indipendenza: una folla per il taglio del nastro

Come mai questa apertura a Bologna? La risposta della Cinica arriva immediata: “perché Bologna non delude mai, col suo fermento e la sua anima di città di fuori sede e bolognesità doc. Per l’apertura abbiamo deciso di mettere in vetrina frasi tipiche del linguaggio bolognese: bella vez, poleg con tanto di borsine con su scritto “facciamo Balotta”. Nei divertenti video postati sul suo profilo Instagram la Fogazzi si cimenta anche, con la tutta sua squadra, nella preparazione dei tortellini.

La Fogazzi non è la sola imprenditrice che ha scelto Bologna per ospitare il suo negozio. Prima di lei un’altra imprenditrice, giovanissima ma altrettanto attiva e lanciata sui social: la modenese Martina Strazzer. La fondatrice e Ceo dell’azienda di gioielli targata ‘Amabile jewels’, ha aperto a Bologna, appena lo scorso aprile, il suo primo negozio fisico, in via Rizzoli. Anche in questo caso la ragazza era stata accolta da tantissimi fan.

Cristina Fogazzi: chi è l’Estetista cinica

Cristina Fogazzi, universalmente nota come "L'Estetista Cinica", è un'imprenditrice, influencer e scrittrice italiana, nata nel 1974 a Sarezzo, in provincia di Brescia. Il suo percorso professionale è iniziato come estetista. Dopo aver abbandonato gli studi universitari in Lettere, si è dedicata alla professione, aprendo un proprio centro estetico a Milano nel 2009, chiamato BellaVera. La sua popolarità è esplosa grazie ai social media. Con un approccio diretto, ironico e schietto, ha iniziato a smontare i falsi miti del mondo dell'estetica, guadagnando una vastissima "fan base" che lei chiama affettuosamente "fagiane". Nel 2015 ha lanciato il suo brand di cosmetici, VeraLab, che ha rapidamente scalato le classifiche di successo, diventando uno dei marchi di skincare più apprezzati in Italia. L'azienda, che conta numerosi dipendenti, ha visto una crescita esponenziale del fatturato, superando i 70 milioni di euro nel 2023.

Oltre all'attività imprenditoriale e di content creator, Cristina Fogazzi è autrice di libri e ha partecipato a programmi televisivi come "Detto Fatto". La sua filosofia si basa sulla trasparenza e sull'accettazione del corpo, promuovendo un'idea di bellezza autentica e lontana dagli standard irrealistici. È stata inserita da Forbes tra le 100 donne più influenti dell'anno nel 2019.