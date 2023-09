Minacce ed estorsione a un 12enne per 30 euro, nei guai due ragazzini

Bologna, 22 settembre 2023 - Hanno estorto 30 euro a un dodicenne, minacciando di farlo picchiare da un ragazzo del Pilastro se non avesse consegnato il denaro. Per questo due ragazzi di 18 e 16 anni, un italiano e un tunisino, sono stati denunciati dai carabinieri di San Lazzaro di Savena per estorsione in concorso.

L'intervento dei militari dell'Arma è arrivato su richiesta della madre della vittima che, venuta a conoscenza dei fatti, si è rivolta ai carabinieri in difesa del figlio. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, il diciottenne e il sedicenne, qualche giorno fa, in un centro giovanile, hanno chiesto 30 euro al ragazzino minacciandolo di farlo picchiare da un ragazzo del Pilastro se si fosse rifiutato di consegnare il denaro. Quando il dodicenne ha rifiutato di consegnare il denaro i due gli hanno preso la felpa, insistendo affinché andasse a casa a prendere i soldi, altrimenti sarebbe stato malmenato.

A quel punto la vittima è andata a casa per recuperare i 30 euro che ha poi consegnato ai due ragazzi, senza neanche avere indietro la felpa. Qualche ora dopo, però, la madre del dodicenne si è presentata al centro culturale giovanile e dopo aver individuato i due ha chiamato i carabinieri che hanno proceduto all'identificazione e a ricostruire i fatti. I due ragazzi, che con i 30 euro si erano comprati delle pizzette, delle birre e avevano piazzato delle scommesse sportive, sono stati denunciati per estorsione in concorso.