Tentano estorsione di 5 milioni di euro a imprenditore di Bologna: 4 arrestati

Bologna, 6 marzo 2024 – Dall’alba di questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, assieme ai colleghi del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) e con il supporto dei militari in forza ai Comandi di Firenze, Pistoia, Napoli e Salerno, hanno dato esecuzione - come sviluppo di complesse indagini dirette dal pm Roberto Ceroni della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bologna, con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Sandro Pecorella, nei confronti di quattro soggetti, indiziati per tentata estorsione in concorso, aggravata dal “metodo mafioso”.

L’operazione di servizio prende le mosse da un’autonoma attività info-investigativa svolta dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo polizia economico finanziaria di Bologna - per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico legale.

Le indagini hanno consentito di ricostruire, nei particolari, un episodio di tentata estorsione perpetrato ai danni di un imprenditore bolognese, titolare di una società attiva nel settore dei trasporti e della logistica, dai quattro, risultati, alcuni di loro, vicini - per contatti o precedenti specifici - ad appartenenti a organizzazioni camorristiche.

Nel dettaglio, gli indagati avrebbero “proposto” all’imprenditore la cessione, a titolo oneroso, di crediti d’imposta fittizi: la vittima avrebbe dovuto acquistare da una società nella disponibilità degli indagati, un credito Iva di circa 4,8 milioni di euro. La “proposta commerciale” sarebbe stata avanzata con un’intimidazione tale da generare una condizione di grave assoggettamento e omertà.

Sono state, infatti, registrate - utilizzando un linguaggio tipicamente mafioso - ripetute gravi minacce rivolte all’imprenditore e ai suoi affetti, funzionali a costringerlo a piegarsi alla pretesa estorsiva. Gli approfondimenti di tipo economico-finanziario condotti nei confronti della società detentrice dei crediti, hanno permesso di accertare la natura fittizia degli stessi: la società, infatti, a fronte di un volume d’affari dichiarato di oltre 20 milioni di euro, ha emesso e ricevuto fatture per importi trascurabili maturando un debito Iva.