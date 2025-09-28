Tentata estorsione a Bologna. “Siamo della mafia cinese, devi darci il tuo negozio”

Bologna, 28 settembre 2025 – La polizia di Stato ha arrestato un cittadino cinese, mentre un altro resta ricercato per la stessa ipotesi di reato.

Sono accusati di estorsione nei confronti di un’imprenditrice connazionale, a Bologna. L’uomo aveva minacciato di distruggere l’attività commerciale della donna, millantando legami con un’organizzazione criminale che controllerebbe tutti gli esercizi gestiti da cinesi in città.

Ma è stato rintracciato a Venezia alcuni giorni fa e arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il secondo, invece, resta ricercato.

I fatti risalgono alla fine di aprile, quando i due si erano avvicinati all’imprenditrice per ottenere la cessione del suo business.

La donna, che comprensibilmente era intimidita dalle minacce dei due uomini, aveva però trovato il coraggio di rivolgersi alla Polizia, raccontando tutta la storia e denunciando l’accaduto.

Le indagini della Squadra Mobile di Bologna, in collaborazione con quella di Venezia, hanno permesso di identificare i presunti responsabili: entrambi i soggetti non hanno collegamenti con Bologna e sono senza fissa dimora. Uno dei due aveva già precedenti specifici per tentata estorsione.

Il gip ha ritenuto che le minacce avessero chiara e limpida capacità intimidatoria, ma non ha configurato l’aggravante del metodo mafioso, non essendo emerso dalle indagini l’agire proprio di un contesto di criminalità organizzata.

Le indagini proseguono per approfondire il contesto dei reati.

Pochi giorni fa, un altro episodio con estorsione: un ragazzo disabile, 21 anni, italiano, avevano vissuto una brutta disavventura, era stato derubato del telefonino e di 20 euro in via Indipendenza, verso la stazione dei treni. L’autore del furto, un sedicenne italiano di origini pachistane con numerosi precedenti per furto, rapina e percosse, ha poi chiesto un ‘riscatto’ di 100 euro per restituirlo: è stato arrestato per rapina aggravata ed estorsione dagli agenti del commissariato Due Torri San Francesco di Bologna e portato nel Centro di prima accoglienza di Ancona. A denunciare tutto erano stati i genitori della vittima.