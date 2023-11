Estragon, da Mecna a ‘Il Tre’

Fine settimana ricco di eventi all’Estragon. Si parte questa sera con La vita a 30 anni (ore 23): un raduno di persone che hanno pagato per le suonerie del cellulare, o passato un’ora a vedere in tv lo spot della Miracle Blade. Un party, per farla breve, dove a un certo punto tutti si mettono a cantare le canzoni del Festivalbar e di Hitmania Dance. Domani invece, con apertura cancelli dalle 19 e inizio concerto alle 21, sul palco c’è Mecna. Un rapper capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse, che unite alle liriche autobiografiche, ma mai autoreferenziali, creano uno stile inedito e inconfondibile.

Lunedì, invece, Il Tre arriva all’Estragon con Invisibili tour (apertura porte 19, inizio concerto 21). L’album Invisibili, uscito il 15 settembre, è composto da dodici tracce che si alternano tra energia e intimità e racchiudono la visione del mondo de Il tre, alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che racchiudono esercizi di stile, ma anche frecciate taglienti contro tutto ciò che non va. Per informazioni: www.vivoconcerti.com | ð 02.30515020.

fra.mor.