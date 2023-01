Esulta il fronte del ‘no’ "Troppe inesattezze Così è una presa in giro"

"Che l’opera sia senza capo né cosa lo diciamo da anni, ma adesso sono soprattutto due le inesattezze che ci fanno saltare sulla sedia: il cronoprogramma dei lavori è pesantemente sottostimato e le previsioni dei passeggeri sono fin troppo ottimistiche, se non impossibili". Torna alla carica ‘Attacchiamoci al tram’, formazione nata al primo annuncio del progetto, ormai nel 2018, e portata avanti da Vincenzo Fazio, che alla notizia dei 50 milioni di euro di ammanco per gli extra-costi dovuti al rincaro delle materie prime ha l’aria di chi vuole alludere ’ve l’avevamo detto’. "Ho sentito in commissione, in Comune, asserire da dirigenti del Comune che avremo 90mila passeggeri l’anno con la prima linea del tram – argomenta Fazio –. A Firenze la T1 da Scandicci e Firenze, in un anno pre Covid, ne faceva fa 70mila, ora ne fa 58mila. Perché raccontano queste cose? Abbiamo seri dubbi. E poi come al solito, i tempi dei lavori. Davvero due anni per 16 chilometri e mezzo di linea? A Firenze ce ne hanno messi otto, non riesco a capire come facciano a finire nel 2026. Per tutti questi motivi lo ribadiamo, chi ama Bologna non può volere il tram, lo ripeteremo ancora in ogni sede. E siamo curiosi di sapere quali sono queste variante tecniche annunciate per il 20 di gennaio".

Di avviso completamente diverso ’Pillole di tram’, la pagina social molto attiva che invece approfondisce e illustra senza sosta la bontà dell’infrastruttura. "Le indiscrezioni del senatore Marco Lisei ci sembrano fumose – spiega Daniele Grillo, uno dei divulgatori del canale –. Vogliamo prima di tutto capire meglio come vuole muoversi l’amministrazione. Quello che sappiamo oggi, di sicuro, è che l’iter sta andando avanti e che il 20 di gennaio avremo più dettagli sul progetto esecutivo. Crediamo e speriamo che il Comune possa trovare senza problemi, qualora davvero ce ne fosse bisogno, la strada per gli extra-costi". E da qui Grillo tiene a ribadire il cuore dell’opera divulgativa di ‘Pillole di tram’. "Quela attorno al tram di Bologna non deve essere una battaglia politica, perché semplicemente non lo è – aggiunge il divulgatore –. Il tram non è né di destra, né di sinistra, e soprattutto non è un match con il sindaco Lepore da una parte e Salvini e Meloni dall’altra. Non deve essere una battaglia su queste basi, serve invece una prospettiva diversa: è fondamentale capire quelli che sono i vantaggi reali di un’opera che migliorerà l’efficenza dei trasporti e di tutta la città, un’offerta che riuscirà ad aumentare la domanda dei passeggeri. I benefici sono già chiari: con la corsia riservata e con l’asservimento semaforico si ridurranno i tempi di viaggio da un capo all’altro della città. E’ questo il punto centrale – ribadisce Daniele Grillo –, serve un salto di qualità comunicativo sul tram, non serve un tifo da stadio. Capiamo i dubbi dei cittadini, perché la comunicazione sul trasporto pubblico negli ultimi anni è stata sicuramente confusionaria. Ma continuare a parlarne come opera di parte ci sembra stucchevole, il tram migliorerà la vita dei bolognesi e ci auguriamo che parta senza ulteriori intoppi, perché è un bene per la città che finalmente si vada avanti dopo 30 anni di dietrofront".

pa. ros.