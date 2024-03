Eternit e rifiuti abbandonati. Denunciato imprenditore

Invece di smaltire correttamente rifiuti di cantiere, amianto compreso, li sparge, nottetempo, lungo una strada di campagna di San Giovanni in Persiceto al confine con il comune di Crevalcore. Si tratta di un uomo, 20 anni, titolare di una ditta di lavori edili, che è stato deferito all’autorità giudiziaria dalla polizia locale di Persiceto per reati ambientali. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il giovane l’altro ieri notte ha scaricato da un suo mezzo, lungo via Fossetta, tra le vie Bevilacqua e Facchini, una tonnellata di scarti di lavorazioni di cantiere tra cui eternit.

Alcuni residenti il mattino seguente hanno fatto la segnalazione e sul posto è intervenuta la polizia locale assieme a tecnici dell’Ufficio ambiente del Comune di Persiceto e di Geovest. "Attraverso un lungo e minuzioso lavoro – spiega Luca Nasci, comandante della Locale di San Giovanni – abbiamo setacciato ogni sacco abbandonato trovando riscontri. Poi con l’aiuto del sistema di videosorveglianza del territorio abbiamo individuato un mezzo di una ditta, con sede nel Modenese, che aveva trasportato i rifiuti nel territorio di Persiceto abbandonandoli lungo la strada. Dopo ulteriori controlli abbiamo appurato gli spostamenti della ditta in questione e la provenienza degli scarti di cantiere attestando che la ditta aveva ricevuto anche il mandato dello smaltimento legale dei rifiuti, per un compenso di circa 50.000 euro. Cosa che tuttavia, alla luce dei fatti, non ha fatto. In particolare l’eternit proviene da una ristrutturazione di una abitazione privata in provincia di Ferrara". E il comandante aggiunge: "Mi preme ringraziare il personale della polizia locale, per il meticoloso lavoro che ha portato i suoi frutti, Geovest che ha collaborato con noi e che ci ha aiutato a controllare il materiale di scarto abbandonato e i tecnici del Comune. Ora una ditta incaricata si occuperà del recupero dei rifiuti e del loro corretto smaltimento".

Pier Luigi Trombetta