"Ettore era un uomo immenso". Le lacrime degli Onconauti per quel ‘testimonial’ unico

"Un uomo grande. Anzi, immenso. Ettore era così, era unico. Barbiere, viaggiatore, imprenditore, testimonial degli Onconauti, padre, lui era tante cose. Soprattutto, era un amico". Si commuove Stefano Giordani nel ricordare una vita trascorsa al fianco di Ettore Pausini, zio della cantante Laura, ucciso ieri mentre era in bici da un’auto pirata sugli Stradelli Guelfi.

Le parole di Giordani, fondatore e direttore dell’associazione Onconauti, sono piene di affetto. "Parlarne mi aiuta a esorcizzare il dolore, in questo momento", riesce a dire, mentre ricorda che "le competenze umane e imprenditoriali di Ettore erano davvero fuori dal comune".

Pausini aveva un’azienda agricola a Solarolo ed era attivo anche nel settore dei tessuti. "L’ho conosciuto 30 anni fa nel suo salone da barbiere, in piazza Azzarita – racconta Giordani –, un salone dove si incontravano medici, imprenditori, uomini di cultura. Andare lì era un privilegio, parlare con lui ti arricchiva sempre". Ciclista appassionato, "Ettore amava moltissimo viaggiare. Ha girato mezzo mondo, on the road. In Africa visse delle avventure. Questo per dire che aveva una grande conoscenza del mondo e degli uomini. Rimasto vedovo presto, aveva scelto il mestiere di barbiere proprio perché gli consentiva di essere se stesso. Aveva un enorme senso della libertà e dell’indipendenza. E nella sua vita è stato totalmente coerente a questi valori, sempre". Ettore era instancabile.

"Il sabato e la domenica era solito salire in bici e fare dei lunghi giri fuori città, 60, 70, anche 90 chilometri, gli piaceva moltissimo. Tante volte usciva in gruppo". Ieri, al momento dell’incidente, sarebbe però stato da solo. "Evidentemente stava rientrando in città proprio al termine di uno dei suoi giri – pensa Giordani –. Dieci anni fa, era guarito dal tumore e divenne testimonial dell’associazione Onconauti. E, nel tempo, era diventato il consulente-ombra degli uomini operati alla prostata. Era un punto di riferimento".

Ancora oggi "aveva lo stile di vita di un quarantenne. Non riuscivo proprio a immaginare come una persona come lui sarebbe potuta invecchiare. Alla fine, infatti, il destino ha deciso per lui. Ci mancherà tantissimo".

"Mio zio è un vero campione. sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene", aveva scritto in un post nove anni fa Laura Pausini per Ettore. Choc anche a Solarolo, nell’entroterra ravennate. "Una bruttissima notizia – le parole della sindaca Maria Diletta Beltrani – siamo vicini alla famiglia. Speriamo che ora almeno chi ha commesso un atto così vile possa essere chiamato a risponderne. Che sia assicurato alla giustizia". Ettore Pausini lascia una figlia.