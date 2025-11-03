Testa da giganti. E se torna Ciro...

Testa da giganti. E se torna Ciro...
Bologna
CronacaEttore Pausini morto investito a Bologna: trovata l’auto del pirata della strada
3 nov 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
  Ettore Pausini morto investito a Bologna: trovata l'auto del pirata della strada

Ettore Pausini morto investito a Bologna: trovata l’auto del pirata della strada

Il mezzo, di colore nero, è stato trovato sempre su Stradelli Guelfi, dove lo zio della cantante Laura è stato investito mentre era in bicicletta. Non è stato soccorso, ora si cerca chi era alla guida

Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stato investito da un'auto mentre era in bici lungo via degli Stradelli Guelfi a Bologna. È morto a 78 anni

Bologna, 3 novembre 2025 - L’auto che ha travolto Ettore Pausini, zio della cantate Laura, alla fine è stata trovata dai carabinieri a due chilometri dal luogo dell’incidente.

Il mezzo, di colore nero, è stato abbandonato e trovato sempre su Stradelli Guelfi, in direzione Pilastro, parcheggiata. Il veicolo non è oggetto di furto. È da ieri che si cerca l’auto per cercare di risalire al pirata che ha investito Pausini, che era in sella alla sua bicicletta, senza soccorrerlo e anzi fuggendo. 

Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio telecamere e strade periferiche per trovare l’auto, che probabilmente dovrebbe essere un’Opel Astra. Alla fine non era così lontana dal luogo in cui il 78enne è stato sbalzato dalla bici, andata distrutta, ed è caduto rovinosamente a terra in fin di vita. I soccorritori hanno rianimato Pausini per un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco Lepore: "Vicinanza e cordoglio alla famiglia"

Esprimo la mia vicinanza e cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini, il ciclista investito e ucciso ieri sugli stradelli Guelfi alle porte di Bologna”, è il cordoglio del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. “Un fatto grave che colpisce la nostra comunità e sul quale, in queste ore, la Polizia Locale sta mettendo il massimo impegno per individuare la persona al volante dell’auto”.

