Eufonica: musica per crescere insieme

La musica e la sua capacità, unica, di essere strumento di socializzazione, occasione di incontro e di superamento dei confini, non solo quelli geografici, ma soprattutto quelli che spesso ne impediscono, per molti motivi, l’accesso. Tema complesso, che non ha che fare solo con l’ispirazione e lo sviluppo della creatività, ma soprattutto con l’impegno, da parte delle istituzioni, quelle pubbliche e quelle culturali, a lavorare per la più ampia diffusione e fruizione possibile di questo linguaggio. È questo l’obiettivo al centro della seconda edizione di Eufonica, la manifestazione voluta da BolognaFiere con il sostegno e la collaborazione quest’anno della Regione Emilia-Romagna che va in scena in Fiera a partire dal 9 maggio e prosegue fino all’11 maggio. Anche se però le tantissime attività in cartellone iniziano prima, il 6 maggio, perché l’iniziativa fa parte, per il 2024, della Settimana Nazionale della Musica a Scuola, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Prevista una pacifica invasione di oltre 2.200 studenti che arrivano da 75 scuole di musica di tutta Italia, mentre saranno 26 i gruppi ospitati, nati grazie ai progetti finanziati dalla Regione con una specifica legge finalizzata all’inclusione. Convegni, incontri, laboratori, ogni giorno dalle 10 alle 19, sempre con ingresso gratuito, basta registrarsi sul sito www.eufonica.it, , che contiene anche il programma dettagliato, con una offerta vastissima, sia per gli appassionati che per i professionisti.

Il 9 si inizia alle 10 con un corso di formazione (ma aperto a tutti), dell’Ordine dei giornalisti, dedicato alla maniera di raccontare la musica classica, al di là delle barriere, con direttori d’orchestra, responsabili di festival e divulgatrici come Valentina Anzani, che ha inventatola app Opera Meet, che permette agli appassionati di opera di incontrarsi, e di andare insieme a teatro, anche se per loro è la prima volta. Per questo lavoro ha appena ricevuto dal Teatro La Fenice di Venezia il prestigioso premio ‘Una vita nella musica’.

Molti gli appuntamenti dal vivo. Si va dalla lezione concerto della Fondazione Toscanini su Fare, ascoltare e vedere la musica (9 maggio, ore13), alla presentazione del nuovo disco della cantautrice Roberta Giallo, ’Rimembranze’, che contiene anche un duetto con Samuele Bersani (10 maggio, 14.30), sino alla presentazione delle attività di Officina Roversi, con esibizione del Premio Tenco Max Manfredi (11 maggio, ore 14.30). Dopo le 19, ancora spazio alla musica dal vivo. Il 9 ci sarà la big band, Born to Swing Jazz Orchestra, mentre il 10 è prevista la Sera del Liscio, una festa sulle note di polke, valzer e mazurche, con grandi protagonisti della rilettura della tradizione popolare romagnola, dall’inedito duo composto dal fisarmonicista Massimo Tagliata e dall’ocarinista Fabio Galliani, a Un ballo liscio, sino ai giovani Santa Balera, consacrati l’inverno appena passato sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo. Gran finale l’11 maggio con il rapper Willie Peyote che, oltre a cantare i suoi brani più famosi, incontrerà il pubblico.