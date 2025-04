Eufonica: un’onda con oltre cento eventi

Che Bologna sia diventata la capitale della musica in Italia, lo dimostrano non solo riconoscimenti importanti, come quello di ‘Città creativa’ ricevuto dall’Unesco, ma anche una iniziativa, arrivata alla terza edizione come Eufonica. Una manifestazione fortemente voluta da BolognaFiere, che la ospita nei suoi padiglioni dal 10 all’11 maggio e che unisce il taglio strettamente espositivo con una lunga serie di approfondimenti rivolti sia a chi nella pratica sonora ha trovato la sua professione, sia chi si occupa invece di studiarla, di utilizzarla, specie in ambito scolastico, come attività formativa.

Il programma è davvero ampio, oltre cento appuntamenti aperti a tutti, dagli allievi delle scuole ai Conservatori, da chi cerca l’alta formazione sino agli appassionati, ai collezionisti, agli docenti, oltre a un’ampia offerta di musica dal vivo, con alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena nazionale, dal cantautore Cristiano Godano, agli Statuto, storico gruppo di ska rock (il 10 dalle 20,45) a Frida Bollani Magoni (l’11 alle 17) oltre alle tantissime orchestre giovanili, espressioni di realtà locali vivacissime. Tante le novità di Eufonica 2025. Come la collaborazione con il Guitar Show, la Fiera delle chitarre, che da Padova arriva adesso a Bologna, con i marchi più importanti del settore, oltre 300, che porteranno tutte le novità, sia quelle più industriali, che quelle artigianali, che sarà possibile provare, spesso prima che arrivino sul mercato, e in contemporanea si potrà prendere parte a dei workshop con professionisti dello strumento per migliorare le proprie capacità tecniche.

Ad Eufonica ci sarà anche il Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti che festeggerà, con una ‘edizione speciale’, i suoi trent’anni di attività, con convegni, esibizioni dal vivo e incontri. Come quello promosso l’11 maggio (ore 16) insieme al Club Tenco, sul futuro della canzone d’autore, con personalità come il discografico Stefano Senardi e il rapper docente in un liceo di Reggio Emilia, Murubutu, nome d’arte di Alessio Mariani, che si occupa di come divulgare i classici della letteratura italiana attraverso il rap. Sempre il Mei ha organizzato la festa di pre-apertura, il 9 maggio a Montagnola Republic, nel parco della Montagnola (dalle 21) con tantissimi artisti, tra i quali Roberto Costa e la cantautrice Roberta Giallo.

Non è questo il solo appuntamento del cartellone che non si tiene in Fiera. È tutta la città, infatti, protagonista di Eufonica. Grazie, in particolare al Conservatorio Martini, altro partner della manifestazione che propone una ricchissima ‘Guitar Week’, dedicata alla chitarra classica e ai suoi più disparati scenari. Si inizia il 7 maggio nella sala Bossi dell’istituzione di piazza Rossini, si prosegue l’8 e 9 nel vicino Oratorio di Santa Cecilia, per finire il 10 e l’11 nel padiglione fieristico.

Sul versante espositivo, da segnalare la mostra di Best Art Vinyl, con le più belle copertine in formato vinile degli ultimi anni di musica italiana, selezione dal premio omonimo. A raccontare il lavoro creativo che c’è dietro queste opere sono stati invitati alcuni dei disegnatori che le hanno realizzate. Gran finale l’11 maggio dalle 21, al Bravo Caffè con il liscio dei Santa Balera, già visti lo scorso anno sul palco di Sanremo. Il programma completo è sul sito www.eufonica.it dove è possibile registrarsi per avere il biglietto gratuito di ingresso.