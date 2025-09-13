Eugenio Bennato sul palco con la ’Musica del mondo’

Un sabato all’insegna della musica italiana, oggi a Bologna, tra grandi nomi della tradizione e protagonisti della vivacissima scena dell’hip hop nazionale. Al Sun Donato, arrivato al suo ultimo fine settimana di programmazione (il festival ospitato dai Giardini Parker Lennon termina lunedì 15 settembre), si esibisce Eugenio Bennato (ore 21), un artista che ha dedicato la sua lunga carriera alla rilettura e alla divulgazione del ricchissimo patrimonio sonoro popolare napoletano. Fondatore insieme a Roberto de Simone della Nuova Compagnia di Canto Popolare, il gruppo che ha dato il via al movimento del folk revival italiano tra la fine degli Anni ’60 e ’70, ha allargato gli orizzonti della sua ricerca all’area del Mediterraneo, proponendo un suono che nasce dalla fusione di ritmi e suggestioni che uniscono il sud dell’Europa all’Africa e che caratterizza il suo album più recente, ‘Musica del mondo’, intorno al quale gravita il concerto bolognese. Un disco che è un omaggio temi a lui molto cari da sempre, come il valore della diversità, la memoria collettiva e personale, l’eredità culturale, la giustizia sociale e la lotta per i diritti. Tra lingue che disegnano una geografia fuori dalle rotte consuete in un cammino scandito dal ritmo travolgente di tammorre, chitarre battenti, tamburi e batterie. Un invito a perdersi nella danza, in un rituale che ricorda quello senza tempo del tarantismo, oggetto del laboratorio che precede il concerto, a cura della scuola di danza Tarantarte, che insegnerà i passi base della pizzica da mettere subito in pratica.

Scenario diverso, ma che ha in comune il forte radicamento con il territorio quello proposto dall’appuntamento, sempre oggi (ore 21), a Montagnola Republic, nel Parco della Montagnola, dove sono attesi gli Assalti Frontali, nome che ha fatto la storia dell’hip hop italiano, con i brani dell’ultimo album ‘Notte immensa’. Si tratta di un’opera nata nei mesi successi al 7 ottobre 2023, quando il gruppo era stato invitato da un’associazione umanitaria a Gaza per tenere un laboratorio di rap (attività che il leader Luca Mascini fa abitualmente nelle scuole delle periferie romane). Naturalmente non se ne fece nulla, ma il cantante non potendo rimanere indifferente, decise di dedicare il nuovo lavoro alla ‘Notte immensa’ che, come ha detto lui stesso, "non è solo quella della Striscia, ma riguarda tutti noi" E come la danza per Bennato, la parola per Assalti Frontali, può avere un valore salvifico. "Fare rap, dice, significa coltivare la speranza in una via di uscita, in una vita che possa gravitare intorno alla bellezza e non all’orrore della guerra" Sia il concerto a Sun Donato che quello a Montagnola Republic sono a ingresso gratuito.

