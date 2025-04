"Eugenio ci ha illuminato con la sua passione"

Eugenio ha saputo illuminare le nostre vite con la sua umanità e vivace intelligenza. Aveva una passione intensa e genuina per la sua terra, un legame viscerale che lo spingeva a riportare alla luce le storie del passato e a rendere la sua amata Torre di Gazone un faro di identità e memoria per tutti noi". Come legati da un filo invisibile, si intrecciano i ricordi commossi che familiari, e amici di una vita, hanno condiviso ieri mattina nel Pantheon della Certosa per dare l’ultimo saluto a Eugenio Candi (nella foto a destra): l’imprenditore, morto lo scorso sabato a 75 anni, è rimasto schiacciato dal suo trattore in un tragico incidente nella tenuta di famiglia a Monteveglio, mentre era impegnato nella sistemazione di alcuni alberi.

"Anche se la sua voce si è spenta, l’eco dei suoi insegnamenti risuonerà sempre in tutti noi. Portiamo nei nostri cuori la sua gentilezza e il rispetto che nutriva per ogni persona che incontrava nel suo cammino – ha ricordato il cugino durante il rito funebre –. Un compagno di vita, un padre, un nonno non ci lascia mai veramente: la sua essenza continuerà a vivere dentro di noi, nei ricordi che custodiamo gelosamente come un patrimonio comune". L’imprenditore, erede della famiglia Ranuzzi De’ Bianchi, proprietario della dimora storica e della tenuta Torre di Gazone, era molto conosciuto sul territorio. Un territorio che ha amato, fino alla fine. "Quando aveva un’idea la portava fino in fondo, mettendoci il cuore. Doveva sempre conoscere, imparare, capire e fare – ha riavvolto il nastro la moglie Maria Raffaella –. Abbiamo condiviso delle esperienze eccezionali, sempre insieme". Nel Pantheon della Certosa, una corona di fiori bianchi e blu, insieme al suono del violino e il coro, ha così accompagnato Candi nel suo ultimo viaggio.

"Papà per me era un supereroe – ha aggiunto il figlio –. Con amore e una caparbietà ammirabile ha sempre portato avanti la sua idea, cioè quella di trasmettere cosa fosse Torre Gazone all’intera comunità". Infine, a ricordare il suo indissolubile legame col territorio, anche la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, presente ai funerali. "Mi aveva telefonato soltanto dieci giorni fa – ricorda –. Era un uomo molto affezionato al suo territorio ed è deceduto proprio lì, nel luogo che amava. Aveva tanti progetti: stava recuperando il vecchio mulino e voleva, inoltre, ristrutturare la stalla e il fienile vicino per fare delle mostre ed eventi culturali. Per tutti noi è stata una persona importante, che ha ci ha lasciato tanto".

Giorgia De Cupertinis