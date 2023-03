Eugenio in Via di Gioia: "Cantiamo la nostra rivoluzione gentile"

Cantano la strada e il piacere delle esperienze collettive. Per gli Eugenio in Via Di Gioia di Eugenio Cesaro, la musica è occasione di condivisione, suonare è sentirsi parte di una comunità. È come far crescere ogni giorno un gruppo di amici. Sino a riempire i locali. Come avverrà domani seraper il loro concerto ‘tutto esaurito’ all’Estragon.

Cesaro, l’album che presentate si chiama ’Amore e Rivoluzione’. Un titolo che ricorda un classico del pop d’avanguardia degli anni 70.

"Quando lavoravamo al disco non sapevamo nulla di ’Gioia e Rivoluzione’, un capolavoro, lo abbiamo scoperto dopo, registrato dagli Area negli anni 70. È stato il nostro produttore, Vittorio Cosma, che arriva da quella generazione, ad avercelo detto. Abbiamo deciso di tenere il titolo, sia come omaggio a un’epoca di grande creatività, sia perché, nonostante la diversità tra gli Area e noi, il significato che diamo alle nostre canzoni è lo stesso".

Ci spieghi.

"Siamo convinti, e cantiamo per questo, che la musica possa sottolineare, accompagnare, una rivoluzione gentile, non violenta, dove la determinazione per un cambiamento necessario, non più rimandabile, debba essere accompagnata da azioni pacifiche, che coinvolgano i ragazzi. I nostri brani, i nostri concerti sono inni alla bellezza e alla consapevolezza. Da lì bisogna ripartire dando voce a una generazione alla quale è stata sottratta".

Un impegno che contagia sempre più persone. Il concerto di domani è tutto esaurito.

"Ci piace pensare che i nostri spettacoli siano azioni catartiche, un rito che noi e il nostro pubblico viviamo insieme, in uno scambio continuo di ruoli. Noi veniamo dalla strada, contagiare gli altri è il nostro mestiere, al di fuori della formalità del palco".

Come con il recente ’Cibo in Tour’?

"È tutto nato per gioco. Prima di una data romana un gruppo di fan ci ha portato dei pentoloni di pasta all’amatriciana da mangiare insieme. È bastata una foto sui social e il giorno dopo, a Genova, alcuni ragazzi sono arrivati con la focaccia e la pasta al pesto. Così abbiamo provato a ‘ufficializzare’ questa idea, anche perché gli addetti alla sicurezza non facevano sempre entrare il cibo ai concerti. E con il Cibo in Tour in ogni tappa organizzavamo una lunghissima tavolata mangiando insieme a tantissime persone. A Bologna, ovviamente, il piatto principale sono stati i tortellini. Unico requisito richiesto era che le pietanze fossero a chilometro zero".

Il messaggio, insomma, è ritrovare il piacere di stare insieme.

"Un messaggio che è al centro delle canzoni che eseguiremo anche a Bologna. Se in ogni città, in ogni quartiere, in ogni stanzetta ci fosse una rivoluzione amorevole, anche solo una, vorrebbe dire che l’incontro tra le persone è davvero la via migliore per trasformare il mondo dove viviamo".

Pierfrancesco Pacoda