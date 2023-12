Eugenio, sempre pronto al bene comune

Giuntami la dolorosa notizia della scomparsa di Eugenio Riccòmini (87 anni sono pochi per un uomo come lui) desidero anch’io unirmi al coro di chi lo ricorda, elogiandone il sapere e l’integrità e narrando vicende più o meno significative che l’hanno visto protagonista in una città, Bologna, che lui ha amato moltissimo e che lo ha ricambiato di identico amore. Potrei raccontare anch’io episodi, incontri, passioni condivise, ma voglio limitarmi a ricordare quanto Eugenio ha fatto affinché l’opera di Morandi divenisse patrimonio di tutti, un dono immenso per la Città.

*Presidente del Centro Studi

Giorgio Morandi