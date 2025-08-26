Euro 2032, incontro tra Comune e Bologna a settembre

Incontro in vista e necessario, tra i vertici di Palazzo d’Accursio e quelli del Bologna, alla voce stadio. Incontro che andrà in scena probabilmente tra l’inizio e la metà di settembre, dopo la seconda giornata di campionato e la fine del calciomercato, approfittando della sosta. Anche perché a fine settembre scade la tagliola relativa alla candidatura di Bologna per Euro 2032. Servono certezze in tempi stretti. Certezze che, allo stato attuale del progetto, con 80 milioni che mancano, non possono esserci. Questo aspettando fondi e strumenti del Governo per gli stadi, a meno che non garantisca Saputo.

Ecco allora il botta e risposta tra l’ad rossoblù Fenucci e il sindaco Lepore. Morale: se il Bologna deve mettere 180 milioni per lo stadio, tanto vale farlo ex novo e avere un impianto moderno, capace di andare incontro alle nuove esigenze sul piano di parcheggi e hospitality e che sia di proprietà, perché allo stato attuale il Dall’Ara rinascerebbe già vecchio.

Così, però, lo stadio di proprietà del Comune rimarrebbe patata bollente per costi e futuri impieghi. E il Comune, per bocca del sindaco, ha invitato il Bologna a optare per un restyling moderato, dal momento che Palazzo d’Accursio non può discostarsi di molto dai 40 milioni di finanziamento già ipotizzati, nonostante i costi siano più che raddoppiati dopo il Covid. Di quei 40 milioni, 6 andrebbero all’antistadio, 4 alla Torre di Maratona, 5 all’anello di ‘Italia 90’ e 20-25 allo stadio temporaneo. Al resto dovrebbe pensare il Bologna.

I conti non tornano, ma l’ora delle scelte si avvicina, specie se Bologna vorrà sperare di ospitare gli Europei con l’indotto che ne potrebbe derivare: allo stato attuale la candidatura è a forte rischio. Di piani finanziari il Bologna ne aveva già presentati due, per il terzo non può far altro che attendere. Perché per presentarlo dovrebbe farsi garante degli 80 milioni mancanti, mentre l’intenzione è quella di attendere le decisioni del Governo e un confronto con il Comune su restyling più morbido o nuovo stadio. E quest’ultimo conviene al club.

Marcello Giordano