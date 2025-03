’Europa Centrale’, il treno delle spie

"Più che un film, una seduta psicanalitica" durante la quale lotta politica, tradimento e paranoia si intrecciano fino a sovrapporsi e a creare una dimensione claustrofobica per lo spettatore. Sono gli ingredienti di ’Europa Centrale’, primo lungometraggio di Gianluca Minucci, scritto assieme a Patrick Karlsen e presentato in concorso al Torino Film Festival. Un kammerspiel (letteralmente ‘teatro da camera’) metafisico che stasera alle 21,15 viene presentato al Pop Up cinema Arlecchino dal regista e dal cast. Protagonisti sono Paolo Pierobon e Tommaso Ragno, accanto a loro Catherine Bertoni de Laet, Matilde Vigna, Levente Molnar e Angelica Kazankova.

Il film è ambientato interamente su un treno (girato al museo ferroviario di Budapest, le carrozze sono originali degli anni Venti e Trenta). Una coppia di comunisti, Umberto Cassola (Pierobon) e Julia Szapolowska (Bertoni de Laet), deve portare a termine un’importante missione affidata loro dal Comintern. All’interno dello stesso treno si trovano Guido Clerici (Ragno) e Gerda Hermet (Vigna), agenti della polizia politica fascista, incaricati di recuperare informazioni politiche e di eliminare Umberto e Julia. Siamo nell’aprile del 1940, il contesto politico è violento ed angosciante. Il sospetto, la violenza psicologica e fisica tessono un’atmosfera psicotica.

Ma l’attenzione di Minucci non è rivolta soltanto al contesto storico "quanto al modo in cui quel contesto abbia rovinato le singole esistenze in nome di una fede politica - spiega -. La frammentazione dell’io, l’esasperazione dell’individuo novecentesco". Matilde Vigna nel film interpreta Garda Hermet, spia dell’Ovra, polizia politica dell’Italia fascista. Un ruolo costruito partendo da un avvicinamento ‘accademico’ agli anni del fascismo. All’interno dei quali, però, "abbiamo rintracciato con fatica storie di donne - racconta l’attrice -. Il fascismo è costruito su un’assoluta predominanza maschile".

In soccorso, nella costruzione del personaggio di Hermet, sono intervenuti i costumi, realizzati da Stefano Ciammitti, che contribuiscono a rendere i personaggi "densi, nel loro essere astratti e metaforici, attraversati dall’ineluttabile corso della Storia". Il film, prodotto da Danubio Film, Wildside, M74 in collaborazione con Rai Cinema, vanta le musiche originali del compositore polacco Zbigniew Preisner, storico collaboratore di Krzysztof Kieslowski.

Amalia Apicella