Europa e Giustizia. Un incontro con Carlo Nordio

"Una giustizia giusta, una sfida europea". Si intitola così il dialogo con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in programma stasera alle 18.30 a The Sydney Hotel in via Michelino 73, a Bologna. Una presenza d’eccezione nella città delle Due Torri.

Assieme a lui, dialogheranno il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, mentre l’apertura e le conclusioni saranno affidate al candidato alle prossime elezioni Europee per Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna.

All’incontro, moderato dal vicedirettore de Il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, parteciperanno anche il senatore Marco Lisei assieme ad altri dirigenti e consiglieri di FdI.