Europa, il ruolo dei mercati all’ingrosso

’I mercati all’ingrosso, il centro dell’agroalimentare europeo’ è il titolo del convegno che si è tenuto a Bruxelles, dove è stato discusso il ruolo dei mercati per l’agroalimentare. "L’iniziativa rappresenta un momento importante per il riconoscimento politico dei mercati all’ingrosso e dei suoi operatori. Queste realtà – sottolinea con soddisfazione Valentino Di Pisa, presidente di Fedagromercati-Confcommercio – sono strutture strategiche di interesse nazionale per il settore ortofrutticolo europeo, i grossisti ogni giorno si adoperano per garantire la salubrità e la tracciabilità dei prodotti, nonché la trasparenza dei prezzi, e mi auguro quindi che questo possa essere solamente il primo passo per un obiettivo comune di rilancio di queste realtà, ma anche una presa di coscienza e di responsabilità da parte degli imprenditori". Per Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, "è evidente a tutti il fondamentale ruolo che ricoprono i mercati all’ingrosso all’interno del settore agroalimentare, in un’ottica di garanzia della qualità dei prodotti e di competitività dei prezzi". Il convegno è stato organizzato dall’europarlamentare Salvatore De Meo (Forza Italia-Gruppo Ppe), membro della Commissione agricoltura e presidente della Commissione Affari Costituzionali, in collaborazione con Italmercati. "Da qui vogliamo lanciare un messaggio per un adeguato riconoscimento posizionale, funzionale e legislativo dei mercati all’ingrosso, vorrei che tutti capissero le potenzialità di queste strutture": così De Meo ha aperto il convegno. Alla conferenza sono intervenuti anche il vicepresidente del Wuwm, Ioannis Triantafyllis, la direttrice generale di EuroCommerce, Christel Delberghe, oltre ai rappresentanti delle principali organizzazioni agricole come Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Luigi Scordamaglia, ceo di Filiera Italia-Coldiretti e Matteo Bartolini, vicepresidente della Cia-Agricoltori Italiani.