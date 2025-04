Europa, piazza e polemiche: esposto di FdI. Lepore: "La destra rispetti la democrazia"

La manifestazione ‘Una piazza per l’Europa’ non c’è ancora stata, ma continua a tenere banco nel dibattito pubblico e, soprattutto, ad alimentare la polemica politica. Oggi pomeriggio alle 15, in piazza del Nettuno, l’evento lanciato dal sindaco Matteo Lepore e dalla pari ruolo di Firenze Sara Funaro, anticipato da una seduta unificata tra le due Giunte e da un punto stampa con i due sindaci davanti alla Sala Tassinari. Scelta che ha mandato su tutte le furie Fratelli d’Italia: "Lepore, per organizzare la manifestazione di sinistra, non solo sta predisponendo l’utilizzo di una sala del Comune e un servizio di riprese video da Palazzo d’Accursio, ma ha messo al lavoro i dipendenti dell’ufficio stampa e altri uffici – sferza l’eurodeputato Stefano Cavedagna –. Questa piazza non solo è schierata, ma sta utilizzando risorse dei bolognesi e dipendenti del Comune. Andremo alla Corte dei conti per presentare un esposto contro il sindaco per presunto danno erariale".

Un attacco a cui il sindaco ha risposto direttamente: "Penso che la destra dovrebbe rispettare maggiormente le manifestazioni delle libere città e augurarsi che davvero tante persone scendano in piazza nel nostro Paese. Dovrebbero essere con noi perché, finché le persone scendono in piazza, c’è libertà e c’è democrazia".

A partecipare sarà anche il Movimento federalista europeo con il presidente Roberto Castaldi, che sottolinea: "Tra Trump e Putin, l’Europa deve diventare adulta e ha bisogno di una difesa comune per tutelare i propri valori".

fra. mor.