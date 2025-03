L’Europa e Ventotene, Casini: “Un patrimonio di tutti”

Bologna, 21 marzo 2025 – Ventotene, manifestazioni per l’Europa, e il riarmo: a margine della presentazione del libro Il terzino e il Duce di Alessandro Fulloni (ed. Solferino), dedicato alla figura di Eraldo Monzeglio – leggenda del Bologna degli anni Trenta, due volte campione del mondo e personaggio enigmatico nel rapporto tra fascismo e Resistenza – il senatore Pier Ferdinando Casini e Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori, si sono espressi anche su alcuni temi di attualità. Casini ha affrontato la recente polemica sul Manifesto di Ventotene: “Va contestualizzato nel momento in cui fu scritto, nel 1941 e, nonostante alcune parti siano state superate dagli stessi autori, resta un punto di riferimento per gli europeisti di ogni orientamento e rappresenta un patrimonio comune da rispettare”. Sul tema delle manifestazioni per l’Europa ha aggiunto: “Quando sono pacifiche, serene e piene di giovani che affermano i propri ideali, sono sempre un valore per la democrazia. Non mi piacciono invece i cortei violenti o con volti incappucciati. Quanto al tema dei finanziamenti per queste manifestazioni, basta che ci sia trasparenza assoluta in merito, e credo che a Bologna sarà assoluta”. Renzo Ulivieri, con occhio sempre aperto sulla politica, si è espresso con fermezza sul riarmo: “No alle spese per le armi, che portano solo guerra e distruzione. L’Europa dovrebbe essere un modello di pace e benessere da esportare”.

I protagonisti alla presentazione del libro ‘Il terzino e il Duce’

Entrambi sono stati relatori alla presentazione del volume di Fulloni, presentato a Palazzo d’Accursio e moderato dal caporedattore del Corriere di Bologna Olivio Romanini. Il testo racconta la storia di Monzeglio, definito dall’autore stesso una figura “ambigua e controversa”: uomo fidato di Mussolini e fascista, ma allo stesso tempo capace di instaurare contatti con la Resistenza e salvare ebrei e partigiani sfruttando la sua vicinanza al regime. Tra gli episodi più significativi, quello legato a Mario Peruchetti, ex portiere della Nazionale e partigiano: Monzeglio lo fece evadere dal carcere di Torino poco prima dell’esecuzione, usando un’auto fornitagli dal partigiano e politico Ferruccio Parri. La vicenda fu poi raccontata dallo stesso Peruchetti alla Gazzetta dello Sport, rivelando un lato meno noto e decisamente sorprendente del campione del mondo.