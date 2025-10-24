Europa Verde rompe col Pd: "Usciamo dalla maggioranza"

"Venire a conoscenza delle dimissioni dell’assessore all’Urbanistica e attuazione Pnrr solo da vie traverse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Con queste parole il responsabile della zona Valle del Reno, Pierpaolo Lanzarini, comunica l’uscita di Europa Verde dalla coalizione di centrosinistra a Sasso Marconi. "Una forza politica che sostiene una maggioranza, pur non avendo rappresentanti in consiglio comunale, è politicamente corresponsabile delle scelte dell’amministrazione. Ma nell’assenza totale di coinvolgimento nella formazione delle scelte politiche e nel constatare la distanza, ormai abissale, che separa le scelte del Comune dai principi e dai valori dell’ambientalismo e dell’ecologismo o anche solo della buona amministrazione, Europa Verde considera che non sussistano più le condizioni per condividere queste responsabilità". A pesare sulla rottura, oltre alla gestione amministrativa contestata da Europa Verde, sarebbe stata anche la situazione legata alle dimissioni dell’ex assessore Rossi e alla mancata – secondo quanto riferito – comunicazione del rimpasto di giunta, che avrebbero così contribuito alla decisione finale. "Un assessore in evidente difficoltà a raggiungere gli obiettivi che gli erano stati affidati, esce di scena per motivi personali, ma viene comunque insignito dell’onorificenza della ‘delega fiduciaria di supporto al sindaco’ – contesta Lanzarini – e in sua vece, viene nominato l’ennesimo assessore a targa Pd, ma senza che la cosa sia stata nemmeno annunciata alle forze della coalizione". La presa di posizione si chiude con toni netti. "Stanchi di questi comportamenti irrispettosi e delusi dai gravi fallimenti su obiettivi che abbiamo condiviso nel programma elettorale".

g. d. c.