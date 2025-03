Europa Verde sceglie i leader

Cambio al vertice per Europa Verde in Emilia-Romagna. Domani, dalle 10 alle 18, seggi aperti Bologna (oltre che a Parma e Forlì) per gli iscritti chiamati a eleggere i nuovi organismi regionali: i due co-portavoce e l’esecutivo. Due le mozioni al voto, con i relativi candidati: Sara Londrillo e Enrico Ottolini per la mozione ’Un ponte’, Beatrice Grasselli e Cesarino Romani per la mozione ’Anima e radici Verdi’. Dopo due mandati consecutivi pronti a lasciare i due co-portavoce regionali uscenti: Silvia Zamboni e Paolo Galletti. "Ma non ‘andiamo in pensione’ – assicurano– continueremo a occuparci degli obiettivi che danno senso politico e culturale al pensiero ecologista".