"Europeana, un punto sull’Occidente"

Del nuovo film di Carlo Verdone che sta girando a Roma non può, per obblighi contrattuali, dire nulla o quasi. "Si intitola Scuola di seduzione, è una vicenda corale – racconta – e si tratta di un tourbillon comico sul disagio sentimentale". Ma sullo spettacolo in scena al Duse sabato e domenica di cui è protagonista e regista, Lino Guanciale si sofferma invece volentieri e a lungo. Perché Europeana. Breve storia del XX secolo tratto dal libro dello scrittore praghese Patrik Ourednik è sì nato quattro anni fa al Mittelfest ma ha in qualche modo un riferimento nel progetto Ert firmato da Claudio Longhi del 2013 intitolato Il ratto d’Europa del quale Guanciale era interprete insieme a un nutrito cast di giovani attori. "Uno spettacolo-città che ha avuto più di cento laboratori in Emilia ma non solo", ricorda. In Europeana lui invece è solo in scena, affiancato dal fisarmonicista sloveno Marko Hatlak, in una sorta di reading che vuole ripercorrere un Novecento terribile e divertente, incredibile e semplice. Come se la Storia, osservata dal di sotto, mostrasse tutti gli aspetti più ridicoli e tragici. Un susseguirsi di scampoli, notizie, efferatezze, sarcasmi, passioni e conflitti, un vortice di voci, follie e contraddizioni. "Aiuta a fare il punto sul nostro Occidente", spiega l’attore. Ourednik, con lo sguardo dell’alieno, passa con disinvoltura dai gas nelle trincee della Grande Guerra all’invenzione del reggiseno, dallo sbarco in Normandia alla comparsa dei frigoriferi. C’è chi ha citato Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus (che pure arrivò in scena grazie al visionario Luca Ronconi nel ‘90) ma il paragone pare azzardato. "Quello è un teatro sulla complessità del mondo – dice Guanciale, che a marzo porterà al Piccolo una versione per la scena di Miracolo a Milano –. In Europeana c’è drammaturgia per accumulo e sovrapposizione ma non c’è il furore di Kraus".

Si può dire che Ourednik usa una furia arbitraria in questa lista frivola e tragica degli accadimenti? "Bisogna avere uno sguardo non superficiale. Non è una lista ad effetto, è il mondo ad essere così. E’ difficile orientarsi nella realtà in cui siamo immersi. Alto e basso si rispecchiano e dalle contrapposizioni si configura un punto di vista preciso. Emerge, ad esempio, l’aberrazione verso la società consumistica e capitalistica di cui siamo produttori e figli".

Perché ha deciso di leggere il testo piuttosto che recitarlo a memoria? "Non volevo affidarmi a una edizione per così dire spettacolosa. Ho mantenuto l’assetto del reading perché esalta quella che ritengo una lunga frase di cento pagine. C’è il libro al centro di tutto e va riaffermata la centralità della parola in un’epoca di passaggio dalla civiltà umanistica a altre frequentazioni".

Cosa vedrà il pubblico? "La scena è occupata da un cumulo di vestiti colorati che rimandano alla Venere degli stracci di Pistoletto. Allude a una sorta di discarica della Storia, è una stratificazione disordinata di T-shirt recanti scritte e immagini mercificate. In scena uso una marionetta per echeggiare il Milite Ignoto perché anche una marionetta ci aiuta a familiarizzare con un simbolo".

E’ stato scritto che il testo è una sorta di frullatore di un secolo inafferrabile. Cosa genera questo frullatore? "La possibilità di agganciarci a qualcosa che ci colpisce e la libertà di rispecchiarci in quello che resta più importante nella memoria. Ci consente un bilancio personale visto che siamo tutti figli del Novecento".