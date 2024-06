Europee, il centrodestra. Politici e new entry. Ecco chi schierano i partiti di governo

Alcuni, come Alessandra Basso della Lega, domani e domenica si ripresenteranno agli elettori per tornare a Bruxelles. Altri come Stefano Cavedagna (FdI) e Alessandra Servidori (Forza Italia) ci proveranno per la prima volta, con l’intento di contribuire a un risultato più che positivo per il centrodestra. E’ la carica dei candidati della coalizione che governa l’Italia, ma che a Bruxelles è divisa in più parti: Forza Italia è nel Partito Popolare Europeo, Fratelli d’Italia è nel gruppo dei Conservatori e Riformisti, la Lega è all’interno di ‘Id’, Identità e Democrazia. Ma dopo il voto di sabato e domenica, 8 e 9 giugno, qualche alleanza potrebbe cambiare, il sogno del centrodestra è che in Europa ci sia un vero e proprio ribaltone.

Ecco la carrellata dei candidati nella circoscrizione del Nord-Est che comprende Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige.

FRATELLI D’ITALIA

Il partito più votato alle ultime Politiche in Italia è Fratelli d’Italia, che alle urne europee porta un terzetto bolognese (nessun bolognese era stato eletto cinque anni fa). Stefano Cavedagna è il capogruppo di FdI a Palazzo d’Accursio e il portavoce nazionale dei giovani dei meloniani, mentre Guglielmo Garagnani è stato, tra le altre cose, presidente di Confagricoltura Bologna. Chiude la terna Piergiacomo Sibiano, che arriva dalla comunicazione di Illumia. Questa la lista: Giorgia Meloni detta Giorgia, Sergio Antonio Berlato, Alessia Ambrosi, Antonella Argenti, Silvia Bolla, Stefano Cavedagna detto Cavedania, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Guglielmo Garagnani, Valeria Mantovan, Maddalena Morgante, Anna Olivetti, Lucas Pavanetto, Daniele Polato, Piergiacomo Siviano detto Piga.

LEGA

Il Carroccio schiera l’unica europarlamentare uscente bolognese, l’avvocato Alessandra Basso, eletta per la prima volta cinque anni fa quando era tesoriere della Lega sotto le Torri. Con lei anche i due dirigenti leghisti emiliano-romagnoli Emiliano Occhi e Stefano Bargi. Nella lista spunta anche il nome del generale Roberto Vannacci, in fondo secondo l’ordine alfabetico. Questa la lista: Borchia Paolo, Lizzi Elena, Basso Alessandra, Conte Rosanna, Cisint Anna, Bargi Stefano, Conti Roberta, Lazzarini Arianna, Manera Alessandro, Martini Morena, Occhi Emiliano, Paccher Roberto, Pizzoli Roberto, Vannacci Roberto, Zannier Stefano.

FORZA ITALIA

E NOI MODERATI

Alessandra Servidori, esperta di politiche del Welfare e già consigliera speciale del ministero del Lavoro, è la candidata bolognesenella lista di Forza Italia e Noi Moderati. A trainare c’è il vicepremier Antonio Tajani, poi Sandra Savino, Flavio Tosi, Matteo Gazzini, Rosaria Tassinari, Cristina Andretta, Giampiero Avruscio, Antonio Cenini detto Cenno, Francesco Coppi, Arianna Corroppoli, Isabella Dotto, Bruno Molea, Deborah Onisto, Antonio Platis, Alessandra Servidori.

Paolo Rosato