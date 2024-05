Europee, la carica degli studenti fuorisede. Già 3.500 universitari iscritti per votare

I numeri vengono snocciolati direttamente da Coalizione civica che, negli ultimi mesi, ha creato uno sportello ad hoc per aiutare gli studenti fuorisede con le operazioni di voto a distanza: sono 3.500 gli universitari che si sono iscritti nelle liste comunali per avere diritto a votare in un Comune diverso da quello di residenza. A Bologna, cioè, dove studiano e vivono. "Eppure si tratta prevalentemente di giovani, con grandi competenze informatiche: non hanno avuto bisogno di grande aiuto", ironizzano i presidenti della lista Paolo Brugnara e Marina D’Altri.

Il sistema è stato introdotto dal cosiddetto ‘decreto elezioni’, pubblicato a marzo di quest’anno per la prima volta, e contempla appunto la possibilità di votare in un Comune diverso dal luogo di residenza, a patto che sia in un’altra regione e a patto che si presenti un documento che certifichi la regolare iscrizione all’università o a un istituto di formazione. E proprio a Bologna, caput mundi degli atenei italiani, la novità potrebbe chiamare finalmente tanti giovani alle urne, diversamente dal passato.

"Noi ci aspettiamo che le persone vadano a votare contro la destra – aggiungono da Coalizione civica –. È un buon segnale che 3.500 studenti, con i dati aggiornati al 5 maggio (termine ultimo per presentare domanda, ndr), possano andare a votare senza spendere soldi per spostarsi: così’ si creava una selezione censitaria".

Francesco Moroni