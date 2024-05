Europee, leader in arrivo. Meloni ancora in forse. Salvini il 20 sotto le Torri. Schlein manca solo la data

Leader in arrivo in terra d’Emilia in vista delle Europee. Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e leader della Lega, pur non correndo per un seggio a Strasburgo, ha già fissato la data: il 20 maggio sarà sotto le Due Torri. La mattina presenterà il lavoro fatto finora al ministero dei Trasporti (difficile immaginare che non si parlerà di grandi opere e di Città 30, ricorso al Tar compreso), mentre nel pomeriggio indosserà la giacca (o la felpa?) del leader leghista e presenterà il suo libro ’Controvento’.

Non ci sono certezze, invece, su un’eventuale tappa bolognese della premier Giorgia Meloni (capolista dappertutto per FdI), ormai per tutti "Giorgia", visto che basterà mettere il suo nome come preferenza alle Europee. Ancora non si è deciso se e quanti comizi farà Meloni prima dell’8 giugno. Forse a Roma e una città a scelta proprio tra Bologna e Verona. Si vedrà. Non ha ancora fissato una data per venire in città, Elly Schlein, ma i vertici del Pd ci stanno lavorando. Carlo Calenda, invece, che all’ultimo ha deciso di correre come capolista in tandem con Elena Bonetti, sarà sicuramente in zona nei prossimi giorni. Lunedì sarà a Parma con l’ex ministra per lanciare la candidatura dell’ex sindaco stellato Federico Pizzarotti, mentre nel prossimo weekend (11-12 maggio) farà un tour in Emilia-Romagna. Per gli azzurri ha già fatto tappa sotto le Due Torri il primo maggio il ministro Antonio Tajani, mentre ancora non è stata fissata un’eventuale trasferta bolognese per Matteo Renzi (che corre dappertutto, salvo il Nord-Est). Per Stati Uniti d’Europa, però, oggi in città arriva la candidata Ue anti-proibizionista Antonella Soldo, che distribuirà cannabis in piazza Verdi dalle 17.30 "per parlare di legalità, lotta alle mafie e giustizia". Depositate le liste, è corposa la truppa dei bolognesi ed emiliano-romagnoli in corsa nel Nord-Est l’8 e 9 giugno. Nei dem, oltre al capolista Stefano Bonaccini, governatore e presidente del Pd, c’è Elisabetta Gualmini che punta al bis. In lizza anche il consigliere regionale Antonio Mumolo e il bolognese Marcello Saltarelli di Volt.

FdI, oltre a Giorgia Meloni, capolista ovunque, schiera il bolognese Stefano Cavedagna, capogruppo in consiglio comunale, e Guglielmo Garagnani, ex numero uno di Confagricoltura Bologna. In corsa anche Piergiacomo Sibiano, responsabile degli Affari istituzionali di Illumia. La Lega (oltre al generale Roberto Vannacci), punta sull’uscente europarlamentare Alessandra Basso e i consiglieri regionali Stefano Bargi ed Emiliano Occhi. Per Forza Italia, tra gli altri, c’è la deputata e coordinatrice azzurra della Romagna Rosaria Tassinari, e la bolognese Alessandra Servidori, grande esperta di lavoro e welfare.

Tra gli stellati (guidati dall’europarlamentare Sabrina Pignedoli) rispunta tra i candidati del Nord-Est l’ex parlamentare M5s Paolo Bernini che ancora molti ricordano per le sue teorie complottiste sui microchip sotto pelle per controllare la popolazione. Corre anche Fulvia Panza, residente a Bologna. Alleanza Verdi sinistra scommette su Cristina Guarda (Verdi) in tandem con l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Stati Uniti d’Europa schiera, tra gli altri, la capogruppo in Regione di Italia Viva, Giulia Pigoni. ’Pace, terra, dignità’ punta sul giornalista Michele Santoro e il saggista Raniero La Valle ideatori del progetto, oltre al comico Paolo Rossi. Da Bologna, Pier Giorgio Ardeni, professore dell’Unibo, l’avvocato Francesco Di Matteo ed Elisa Tagliavini, consigliera comunale a Monterenzio.