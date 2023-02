Paola, accompagnata per l’eutanasia da Bologna in Svizzera. Le attiviste si autodenunciano

Gli attivisti dell'associazione Coscioni davanti alla caserma di Bologna

Eutanasia, Cappato: “Accompagnerò una donna di Bologna in Svizzera per il suicidio assistito”

Eutanasia, l’associazione Coscioni: “E’ morta Paola, accompagnata da Bologna alla Svizzera per il suicidio assistito”

Bologna, 9 gennaio 2023 - Marco Cappato, le attiviste Virginia Fiume e Felicetta Maltese insieme all’avvocato e segretaria dell’Associazione Coscioni, Filomena Gallo, sono arrivati da poco di fronte alla caserma dei carabinieri di Bologna Centro per l’autodenuncia.

Le due attiviste rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere per aver accompagnato, nella giornata di lunedì, Paola R. in Svizzera, dove è morta ieri ricorrendo al suicidio assistito.

La signora, 89 anni di Bologna, si era rivolta all’associazione Coscioni alla fine dell’anno scorso, dopo che la malattia di cui soffriva, il Parkinson, l’aveva costretta all’immobilità.

Abbiamo appena depositato l’autodenuncia - dichiara l’avvocato Filomena Gallo all’uscita dalla caserma dei Carabinieri - a nome di Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato per aver aiutato la signora Paola che ieri ha posto fine alle proprie sofferenze in Svizzera. È stato anche depositato un allegato con l’elenco delle persone che hanno aderito all’associazione soccorso civile con l’intento di aiutare coloro che ne faranno richiesta. Questo fino a quando nel nostro Paese non verrà emanata una legge che rispetti la volontà di scelta di tutti i malati che vogliono procedere e scegliere nel fine vita”.