Eva Kant: il mistero sotto i portici di Bologna

di Andrea Bonzi

"Eva Kant è un personaggio più ricco e sfaccettato di Diabolik, inchiodato al contrario a un senso della sfida di stampo maschile". Così Giuseppe Palumbo, maestro del fumetto e bolognese d’adozione, disegnatore del Re del Terrore creato dalle sorelle Giussani esattamente 60 anni fa, parla di ‘Io sono Eva’. Si tratta di una storia ambientata nella nostra città che sarà la ‘chicca’ inedita del Diabolik Magnum (Astorina) in uscita il 9 giugno nelle edicole. Un ‘balenottero’ tutto dedicato alla compagna del celebre ladro. Ma ‘Io sono Eva’, nato in collaborazione con Cefa, Hayat e le Fondazioni Del Monte e Marchesini, è davvero un unicum: innesta le storie di alcune donne migranti a Bologna in un contesto di fiction.

Palumbo, come è nato il progetto?

"L’idea è di Elisa Guaragna e Silvia Colombini, esperte bolognesi di comunicazione: sono state invitate donne straniere residenti nel territorio bolognese a raccontare i loro desideri, ma anche i punti di forza (come lo Ius soli ‘alla bolognese’) e le problematiche relative alla vita in città. Ci sono stati diversi incontri in cui sono state raccolte le loro testimonianze, e poi quattro di queste donne hanno partecipato a un workshop con me, che ho elaborato questi dati esistenziali in chiave di fiction. Del resto, fin dagli esordi gli elementi di cronaca di Diabolik non sono mai mancati".

Che cosa è scaturito dal match tra reale e immaginario?

"Abbiamo realizzato una traccia di storia, che alla fine è arrivata a 34 pagine. Diabolik ed Eva hanno messo gli occhi su una maschera rituale in cui è incastonato un diamante tipo Topkapi: l’oggetto viene da un Paese immaginario, una fusione di elementi turchi e africani, dove è in corso una tratta di lavoratrici sfruttate. Eva incontrerà una di loro, sotto schiaffo di un gruppo di criminali, e una giornalista straniera che intende denunciare l’organizzazione".

Cosa si vede di Bologna nel fumetto?

"Detto che il 20 giugno la Salaborsa organizza un trekking urbano sui luoghi di ‘Io sono Eva’, nella prima tavola spicca il Pavaglione e il furto è al Museo Archeologico. Infine, c’è piazza San Francesco, dove Eva e le altre due protagoniste si ritrovano per parlare. Scena interessante: Eva, da una parte, empatizza con la ragazza; dall’altra però continua a pensare a come rubare il manufatto".

Beh, è ‘multitasking’, caratteristica spesso femminile…

"Il personaggio di Eva è più ricco di Diabolik: sente le difficoltà dei più deboli, ma non rinuncia al suo ruolo; vuole aiutare, ma la sua natura è incline al furto. Un bel personaggio".

Le eroine femminili, nelle fiction, vanno sempre più di moda. Eva l’hanno sempre ‘disegnata’ così, o nel tempo si è emancipata?

"Dopo sessant’anni di storie è evidente che il personaggio si sia evoluto. Ma già nella prima storia del 1963, seppure presentata come nobildonna elegante, bastarono poche didascalie alle Giussani per farne una figura al limite dell’equivoco, con un passato di spionaggio industriale e una carriera di cantante di night alle spalle. Un background che analizzo in ‘Prima di Diabolik’ (2003), da poco ristampata in volume. Poi, nel tempo, Eva Kant è stata un po’ in altalena, da una dimensione di spalla tradizionale, più sottomessa a Diabolik, fino a diventarne un alter ego all’altezza. E ora anche oltre...".