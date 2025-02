"Eva nasce già ragazza, e di certo si stupisce"

Tutto quello che le donne della Bibbia avrebbero voluto dire ma è stato loro negato. Ecco ’La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre’, il nuovo libro di Marilù Oliva che riscrive ancora una volta un grande libro, consegnandolo con un punto di vista femminista alle lettrici e ai lettori di oggi. Alle 18 alla libreria Ubik Irnerio sarà con Cathy La Torre a parlare di conoscenza, potere e libertà.

Marilù Oliva, lei dà una nuova voce alle donne della Bibbia, ma parte ringraziando un uomo. Ci racconta come? "La dedica è a mio padre che ho perso quando avevo 6 anni. Ero legatissima a lui, passavamo insieme molto tempo perché mia madre era spesso via per lavoro, e ricordo che era molto allegro, una persona colta, sempre impegnato a studiare e a leggere. Ho il ricordo di una Bibbia in ebraico che leggeva, perché aveva studiato l’ebraico. Sapevo che aveva scritto, partecipando a progetti più ampi, ma non immaginavo di custodire in cantina questa esegesi dattiloscritta di quasi seicento pagine, completa, dalla Genesi all’Apocalisse, scritta forse all’inizio degli anni Settanta in maniera molto divulgativa. Sei anni fa, durante un trasloco, ho trovato un’esegesi pop e mi è sembrato di ritrovare lui… da qui l’idea immediata: se rinarrassi la Bibbia dal punto di vista delle donne?".

Questo punto di vista alternativo è ormai il suo marchio di fabbrica. Ci racconta qualche storia? "C’è Miriam, sorella di Mosè, che ha taciuto. A un certo punto è come se avesse uno scontro con Dio, tanto che viene castigata duramente. Lei non dovrebbe avere accesso al Sinai, non è proprio contemplata, e nonostante partecipi del medesimo progetto di suo fratello, Dio non si rivolge mai a lei, che è tra l’altro una donna alternativa per l’epoca, perché non si sposa. Poi c’è il punto di vista di Eva, che nasce ragazza, saltando completamente l’infanzia, e che si trova anche stupita in questo mondo paradisiaco dove si sente accolta. Ma ricordiamoci che è nata da una costola di Adamo e soprattutto per ’trastullo’, perché nella Bibbia si dice che Dio temeva che lui si annoiasse".

È quindi una Bibbia femminista? "Sì, lo dico con orgoglio. Anche perché femminismo non è la valchiria che punisce l’uomo, è bene sottolinearlo, perché so bene che prevale il pregiudizio su una parola di cui si ignora il vero significato. Mentre il maschilismo parte da un dislivello in cui l’uomo si ritiene superiore e quindi si permette di svalutare, il femminismo parte da una speranza di uguaglianza: questa Bibbia si esperisce nel mio percorso contro la disparità. Le cose sono cambiate ma c’è ancora tanto da fare e credo si debba partire proprio dal significato delle parole".

Benedetta Cucci