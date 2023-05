Nuove evacuazioni in via del Paleotto ai civici 4, 6 e 8 e in via di Jola per tutti i residenti. Il sindaco ha firmato ieri l’ordinanza per l’evacuazione di 17 cittadini. Il motivo? Una frana ha colpito la via rendendo pericolosa la circolazione e il raggiungimento delle abitazioni presenti in quel tratto di strada. L’ordinanza resterà in vigore fino al termine dell’emergenza e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Il Comune informa che è vietato spostarsi anche a piedi nelle vie Paleotto e di Jola, a eccezione degli addetti ai lavori che si occupano di interventi di ripristino e soccorso. Per quanto riguarda la situazione strade, ieri sono state riaperte via Gaibara e via Torriane.