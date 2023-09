Evade dai domiciliari, alla Dozza

Assieme a un complice, a novembre del 2021, aveva rapinato in pieno centro due ragazzi. Dopo l’arresto e la detenzione in carcere, a giugno scorso per il ventiquattrenne tedesco erano stati disposti i domiciliari a casa dei genitori in zona Porto. Una misura che però non è bastata a contenere il ragazzo, che già a fine agosto era stato di nuovo arrestato per evasione dai domiciliari e qualche giorno dopo denunciato per lo stesso reato, in quanto a seguito di un controllo da parte dei carabinieri non era stato trovato in casa. E non era in casa neppure venerdì scorso, quando i carabinieri della stazione Bologna sono andati di nuovo a trovarlo nell’abitazione dei genitori, stavolta per eseguire il provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quello della custodia cautelare in carcere. Il giovane, disoccupato e pregiudicato, è stato rintracciato solo qualche ora dopo dai militari dell’Arma che lo hanno accompagnato alla Dozza in esecuzione della misura e lo hanno anche denunciato (di nuovo) per evasione.